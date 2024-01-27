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Український актор зізнався, як звільнився з фронту та пригадав найстрашніший день на війні

Субота 27 січня 2024 12:53
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Український актор зізнався, як звільнився з фронту та пригадав найстрашніший день на війні Олександр Печериця (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор Олександр Печериця зізнався, як звільнився з фронту і яким був найтяжчий день на війні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки "Кріпосної" для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Артист про найстрашніший день на війні

За словами Олександра, найбільше морально важко йому було у перші дні повномасштабного вторгнення РФ, адже він розгубився.

Український актор зізнався, як звільнився з фронту та пригадав найстрашніший день на війні

Олександр Печериця (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya)

"Найтяжчі для мене були дні - це прийняття ось цього рішення (піти служити - прим. ред.), коли я 24-25 лютого не знав, що мені робити. Тут вже починають заходити колони, а ти думаєш, що мені робити: закривати квартиру, десь ховатися, тікати, залишатися, боронитися…", - розповів Печериця.

"Тоді я пішов до хлопців, які охороняли естакаду на Броварському проспекті. Я в них запитав, що це за підрозділ, як до вас записатися, хочу вам допомагати. Вони мені сказали, куди їхати. Я поїхав, там було багато людей. Я тоді переконався, що я правильний зробив вибір", - продовжив актор.

Також зірка говорить, що не раз відчував тривогу і страх під час обстрілів, або через те, що окупанти можуть взяти їх в оточення.

Український актор зізнався, як звільнився з фронту та пригадав найстрашніший день на війні

Олександр Печериця (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya)

"Я й не раз відчував страх під час обстрілів, коли близько лягали снаряди. Кожного разу була тривога та страх, що ми потрапимо в оточення. Це такий страх, який дуже глибоко в тобі сидить, з яким ти намагаєшся просто домовитися", - зізнався актор.

Через півтора роки служби Олександр звільнився. Каже, що зробив це за сімейними обставинами.

"Я звільнився за сімейними обставинами, бо в мене була така можливість", - пояснив Печериця.

Зазначимо, актор виконував службу як піхотинець у 128-му батальйоні, який діє на Харківщині.

Свою участь на фронті він пояснював тим, що хоче, аби його сину не довелося в майбутньому відстоювати Україну.

Раніше ми розповідали, що Олександр Пікалов з "95 кварталу" служить у Нацгвардії.

Також відома співачка прокоментувала відсутність громадянства України.

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