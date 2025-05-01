Звезда украинских сериалов, который служил в ВСУ, показался в больнице: что известно

Украинский актер театра и кино Александр Печерица, звезда сериалов "Кріпосна", "Лікарка за покликанням" и "Ключі від правди", неожиданно показался в больнице.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его страницу в Instagram.

Судя по всему, актеру сделали операцию на стопе. Об этом он с юмором написал в блоге.

"Поменял летнюю резину! По мнению специалиста - пробег маленький, не битый, не крашеный. Еще побегает!" - отметил Печерица.



Александр Печерица попал в больницу (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya)

Также он посоветовал всем подписчикам вовремя проходить обследования и заботиться о своем здоровье.

"Друзья, берегите свое здоровье и здоровье своих близких! Вовремя проходите все обследования!" - отметил он.



Известный актер показался в больнице (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya)

Позже он опубликовал видео, на котором видно, что он ходит на костылях.

"Мой врач меня очень хвалит, но сердце тянется в весну, еще семь уколов и без костылей, буду скакать как юное кенгуру", - отметил он в подписи к видео.

В комментариях к публикациям подписчики артиста желают ему скорейшего выздоровления.

Что известно про Александра Печерицу

Актер родился в Санкт-Петербурге в 1982 году. Вскоре с родителями переехал в Краматорск.

В 2004 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого. С этого времени начал творческую деятельность на сцене Национального драмтеатра им. Ивана Франко.

За свою карьеру сыграл в более чем 30 спектаклях и в около 50 фильмах и сериалах. Также известен как актер дубляжа.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину записался в ряды Территориальной обороны ВСУ. С мая 2022 года служил на Харьковском направлении в составе 128-го батальона, воевал на фронте с позывным "Артист".

Через полтора года службы в ВСУ Александр уволился. По его словам, он сделал это по семейным обстоятельствам.

После этого артист решил учиться на военного психолога, чтобы помогать побратимам.



Александр Печерица (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya)