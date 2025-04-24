Вагітна співачка СолоХа потрапила в лікарню: що відомо

Українська співачка СолоХа, яка зараз вагітна третьою дитиною , повідомила про проблеми зі здоров'ям після повернення з гастролей. Зірка показалася в лікарняній палаті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Вчора співачка, яка виступає у виставі "Наші Кайдаші" разом із Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко, Ольгою Сумською, Володимиром Горянським та іншими, відіграла в місті Шепетівка.

А сьогодні вона вийшла в Stories, показавши, що перебуває в лікарні під крапельницею.

"Друзі, приїхала з гастролей. Ось лежу на крапельниці, піднявся тонус матки. Була на УЗД, лікар сказав, що терміново потрібно на крапельницю. Тому що перенервувала", - зазначила артистка.



Вагітна співачка СолоХа потрапила до лікарні (скриншот)

Зірка відверто розповіла про стресову ситуацію на роботі та закликала не терпіти зневагу, особливо до жінок і майбутніх мам.

"Не тому, що вийшла на сцену як акторка. Усе було бездоганно, аншлаги, я отримала неймовірний досвід. І все було здорово. Але мій колега нешанобливо ставиться до жінки, до вагітної жінки, до колеги та до матері", - наголосила вона.



Співачка розповіла, що її принизив колега-актор (скриншот)

Хто саме її образив, співачка й актриса уточнювати не стала.

"Я не очікувала такого ставлення, чесно кажучи. Я звикла бачити в людях тільки хороше, тільки добре", - зазначила вона.



СолоХа показалася в лікарні (скриншот)

"Хочу бути щирою з вами, хочу сказати: не дозволяйте себе ображати. Потрібно мати повагу один до одного на роботі, в сім'ї, тим паче в такі важкі часи. Мій так живемо в стресі. Щодня ви подивіться, що відбувається. Я плачу, коли дивлюся новини чи читаю, що гинуть діти, люди, наші воїни. І ще коли чоловіки, актори, дозволяють собі принижувати вагітну жінку. Та й узагалі жінку", - емоційно сказала вона.



Афіша (фото: instagram.com/soloha_official)

Які плітки ходять про співачку і нового "Холостяка" Тараса Цимбалюка

Останніми днями в ЗМІ з'явилися чутки, що співачка вагітна від актора Тараса Цимбалюка, який став новим героєм реаліті-шоу "Холостяк". Що нібито саме за рекомендацією актора її взяли у виставу "Кайдаші", і в цей момент у них почався роман.

Цимбалюк уже встиг спростувати чутки про вагітність від нього співачки.



Співачка СолоХа і Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/soloha_official)

Хто така СолоХа

Справжнє ім'я співачки - Тереза Балашова, вона також виступала під творчим псевдонімом Тереза Франк.

У 2011 році активно співпрацювала з телеканалом "ОТV", вела на ньому популярне шоу "Модная правда". Крім того, була авторкою окремої постійної рубрики "Зіркові батьки в гостях у Терези Франк" у журналі "Мама-инфо".

Свій творчий сценічний образ співачка змінила наприкінці 2015 року, перетворившись із Терези Франк на СолоХу за наполяганням свого продюсера Володимира Бебешка.

Артистка встигла записати понад 20 пісень, найвідоміші з яких "Стьопа", "Булочка", "Мамо, я дурна" і "Бліднесенька".

Що відомо про особисте життя СолоХи

Співачка виховує двох дітей. Від першого шлюбу в неї є донька Аріана.

Про другого чоловіка СолоХи практично нічого не відомо. У 2023 році вона знову стала мамою - у неї народилася ще одна дочка Євлалія-Єва.

У березні 2025 року вона розсекретила, що знову вагітна.



СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)