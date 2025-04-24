Вагітна співачка СолоХа потрапила в лікарню: що відомо
Українська співачка СолоХа, яка зараз вагітна третьою дитиною, повідомила про проблеми зі здоров'ям після повернення з гастролей. Зірка показалася в лікарняній палаті.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Вчора співачка, яка виступає у виставі "Наші Кайдаші" разом із Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко, Ольгою Сумською, Володимиром Горянським та іншими, відіграла в місті Шепетівка.
А сьогодні вона вийшла в Stories, показавши, що перебуває в лікарні під крапельницею.
"Друзі, приїхала з гастролей. Ось лежу на крапельниці, піднявся тонус матки. Була на УЗД, лікар сказав, що терміново потрібно на крапельницю. Тому що перенервувала", - зазначила артистка.
Вагітна співачка СолоХа потрапила до лікарні (скриншот)
Зірка відверто розповіла про стресову ситуацію на роботі та закликала не терпіти зневагу, особливо до жінок і майбутніх мам.
"Не тому, що вийшла на сцену як акторка. Усе було бездоганно, аншлаги, я отримала неймовірний досвід. І все було здорово. Але мій колега нешанобливо ставиться до жінки, до вагітної жінки, до колеги та до матері", - наголосила вона.
Співачка розповіла, що її принизив колега-актор (скриншот)
Хто саме її образив, співачка й актриса уточнювати не стала.
"Я не очікувала такого ставлення, чесно кажучи. Я звикла бачити в людях тільки хороше, тільки добре", - зазначила вона.
СолоХа показалася в лікарні (скриншот)
"Хочу бути щирою з вами, хочу сказати: не дозволяйте себе ображати. Потрібно мати повагу один до одного на роботі, в сім'ї, тим паче в такі важкі часи. Мій так живемо в стресі. Щодня ви подивіться, що відбувається. Я плачу, коли дивлюся новини чи читаю, що гинуть діти, люди, наші воїни. І ще коли чоловіки, актори, дозволяють собі принижувати вагітну жінку. Та й узагалі жінку", - емоційно сказала вона.
Афіша (фото: instagram.com/soloha_official)
Які плітки ходять про співачку і нового "Холостяка" Тараса Цимбалюка
Останніми днями в ЗМІ з'явилися чутки, що співачка вагітна від актора Тараса Цимбалюка, який став новим героєм реаліті-шоу "Холостяк". Що нібито саме за рекомендацією актора її взяли у виставу "Кайдаші", і в цей момент у них почався роман.
Цимбалюк уже встиг спростувати чутки про вагітність від нього співачки.
Співачка СолоХа і Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/soloha_official)
Хто така СолоХа
Справжнє ім'я співачки - Тереза Балашова, вона також виступала під творчим псевдонімом Тереза Франк.
У 2011 році активно співпрацювала з телеканалом "ОТV", вела на ньому популярне шоу "Модная правда". Крім того, була авторкою окремої постійної рубрики "Зіркові батьки в гостях у Терези Франк" у журналі "Мама-инфо".
Свій творчий сценічний образ співачка змінила наприкінці 2015 року, перетворившись із Терези Франк на СолоХу за наполяганням свого продюсера Володимира Бебешка.
Артистка встигла записати понад 20 пісень, найвідоміші з яких "Стьопа", "Булочка", "Мамо, я дурна" і "Бліднесенька".
Що відомо про особисте життя СолоХи
Співачка виховує двох дітей. Від першого шлюбу в неї є донька Аріана.
Про другого чоловіка СолоХи практично нічого не відомо. У 2023 році вона знову стала мамою - у неї народилася ще одна дочка Євлалія-Єва.
У березні 2025 року вона розсекретила, що знову вагітна.
СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
Вас також може зацікавити
- Переможниця "Холостяка" висловилася про Цимбалюка та бажання повернутися на шоу
- У чому секрет шлюбу Осадчої та Горбунова
- Чи отримала Ані Лорак новий український паспорт.