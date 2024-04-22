Зірка "Сватів" назвала російського актора, який з 2014 року підтримує Україну

Артистка назвала актора зі "Сватів", який підтрмує Україну

Зі слів акторки, її не дивує прихильність до "русского міра" інших відомих зірок серіалу, які регулярно з'являлися на екранах.

Проте політична позиція Феклістова для неї завжди була зрозумілою, навіть якщо вони майже не спілкувалися.

"Феклістов, так, завжди був дуже проукраїнським. Особисто з ним не спілкувалася, лише бачила його підтримку. Відео, яке він записав. Я впевнена, що він поїхав давно. У нього вже і так були плани, наскільки я знаю", - сказала Кошмал.

Де зараз Олександр Феклістов

Олександр, маючи російське громадянство, вирішив покинути Росію в період повномасштабного вторгнення в Україну, виїхавши до Європи.

Артист стверджує, що не відчував загрози з боку держави через свою підтримку українців, проте всі його вистави були скасовані як покарання.

Олександр Феклістов (фото: скріншот)

Після відмови брати участь у пропагандистських акціях і відвідувати окуповані українські міста, його кар'єра в Росії була остаточно перервана.

Через кілька місяців після початку великої війні актор записав відеозвернення на підтримку України, висловивши своє почуття сорому і ганьби перед суспільством.