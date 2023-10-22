З підлітка-гота у справжню леді: як змінилась головна зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал

Майже кожен пам’ятає, коли у 5-му сезоні народного серіалу "Свати" з’явилась доросла Женя, з якою бабусі, дідусі та батьки мали багато проблем. Її роль зіграла Анна Кошмал, яка нині виглядає як витончена леді.

РБК-Україна (проект Styler) провело аналіз зовнішніх та професійних змін української акторки, яка виконала головну дитячу роль у трьох сезонах серіалу "Свати" та ділиться результатами.

Роль Жені у "Сватах"

Дуже юна Аня з’явилась в історії серіалу вже у 5-му сезоні. Вона грала вперту та вередливу школярку, якій, насправді просто не вистачає батьківської уваги, турботи і простих розмов про наболіле.

Свою злість та образу вона спрямувала у рок-музику. Як, можна побачити у серіалі, Женя є солісткою гурту, який вона створила зі своїми друзями готами. До речі любов до цієї культури у Жені також взято за основу бунту.

Але потім головна героїня акторки завдяки своїм бабусям і дідусям перевтілилась до невпізнаваності.

Саме зі "Сватів" і почався її творчий шлях. І можна сказати, дуже вдалий, адже у 29 років Аня має ролі у 38-ми проектах.

Анна Кошмал у серіалі "Свати" (фото: Кіноріум)

Творчий шлях Анни Кошмал

У свої 15 Кошмал навіть уявити собі не могла, що у 29 вона буде настільки затребуваною акторкою українського кіно і театру. Проте майже в усіх своїх роботах Аня отримує головні ролі. Її типаж та вміння грати "гарних дівчат" та "стерв" дуже імпонує режисерам.

Постер з фільму "Сашка" (фото: Кіноріум)

Дівчина загалом грає у мелодрамах і її персонажі дуже різні за характером, темпераментом та життєвими ситуаціями. Та з кожною новою героїнею, акторка стає більш професійною.

Її люблять глядачі, адже Анна грає щиро та професійно. Вона сама співає, танцює і доповнює своїх персонажів.

За її плечима багато образів та багато ролей, але у народі її все ще називають "Женька зі Сватів".

Творчий шлях Анни Кошмал (фото: Кіноріум)

Зовнішні зміни Кошмал

Вже понад 3 роки молода мама і щаслива дружина загадкового чоловіка займається йогою, а понад 5 років не вживає м’яса. І якщо порівняти її першу роль і теперішню реальність, можна сміливо сказати, що Аня провела над собою величезну роботу.

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Нині дівчина виглядає дуже витончено і привабливо. Вона слідкує не лише за тілом, а ще й за обличчям та волоссям, адже має власну марку натуральної косметики.

Акторка загалом обирає все органічне та натуральне, і це дуже позитивно впливає на її неймовірну зовнішність.

Як змінилась Женя зі "Сватів" (фото: instagram.com/smorkovkina)