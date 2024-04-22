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Звезда "Сватов" назвала российского актера, который с 2014 года поддерживает Украину

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "Сватов" Анна Кошмал рассказала, что российский актер Александр Феклистов, который играл в сериале Сан Саныча, еще до начала большой войны имел проукраинскую позицию, а после 24 февраля 2022 года встал на сторону Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на проект "Вихідний 2.0".

Артистка назвала актера из "Сватов", поддерживающего Украину

По словам актрисы, ее не удивляет приверженность к "русскому миру" других известных звезд сериала, которые регулярно появлялись на экранах.

Однако политическая позиция Феклистова для нее всегда была понятна, даже если они почти не общались.

"Феклистов, да, всегда был очень проукраинским. Лично с ним не общалась, только видела его поддержку. Видео, которое он записал. Я уверена, что он уехал давно. У него уже и так были планы, насколько я знаю", - сказала Кошмал.

 

Где сейчас Александр Феклистов

Александр, имея российское гражданство, решил покинуть Россию в период полномасштабного вторжения в Украину, уехав в Европу.

Артист утверждает, что не чувствовал угрозы со стороны государства из-за своей поддержки украинцев, однако все его представления были отменены как наказание.

Александр Феклистов (фото: скриншот)

После отказа участвовать в пропагандистских акциях и посещать оккупированные украинские города, его карьера в России была окончательно прервана.

Через несколько месяцев после начала большой войне актер записал видеообращение в поддержку Украины, выразив свое чувство стыда и позора перед обществом.

Недавно Анна Кошмал показала лицо мужчины, которого скрывает от 6 лет.

Также мы показывали, как менялась актриса за все годы.

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Анна КошмалСватиВойна в Украине