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Зірка "Сватів" Анна Кошмал показала обличчя чоловіка, якого приховує від усіх вже 6 років (фото)

Четвер 21 грудня 2023 13:48
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Зірка "Сватів" Анна Кошмал показала обличчя чоловіка, якого приховує від усіх вже 6 років (фото) Актриса мало говорить про особисте життя (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Поліна Іваненко

Відома актриса та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал показала обличчя свого чоловіка, з яким вона живе вже багато років. Артистка приховує обранця, але зробила невелике виключення, адже днями святкувала річницю весілля.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-Stories Кошмал розповідає, як виглядає її чоловік.

Що показала зірка "Сватів"

На честь річниці актриса поділилася архівними світлинами. На одній з них можна побачити фотографію у рамці. Кадр було зроблено на весіллі Кошмал.

Актриса танцювала з чоловіком та сміялася. А її обранець, ніжно тримав її за руку. На фото можна побачити, що чоловік Кошмал - високий брюнет.

Зірка &quot;Сватів&quot; Анна Кошмал показала обличчя чоловіка, якого приховує від усіх вже 6 років (фото)Кошмал засвітила свого чоловіка (скріншот)

Відомо, що обранця актриси звуть Іван. Вона ретельно приховує особисте життя та майже нічого не розповідає про коханого.

Окрім кадру з весілля, на іншому фото Кошмал показала свою сукню зблизька. Актриса обирала для церемонії ніжний образ. Зірка виходила заміж у білосніжній сукні з відкритими плечима та напівпрозорою фатою.

Зірка &quot;Сватів&quot; Анна Кошмал показала обличчя чоловіка, якого приховує від усіх вже 6 років (фото)

Кошмал у весільній сукні (скріншот)

Актриса рідко робить яскравий макіяж. Тому і на весіллі вона була у максимально "натуральному" образі.

Що відомо про родину Кошмал

Актриса дуже мало говорить про особисте. Втім, відомо, що від свого чоловіка Кошмал народила сина. Нині хлопчику вже п'ять років, його зірка назвала Михайлом.

Зірка &quot;Сватів&quot; Анна Кошмал показала обличчя чоловіка, якого приховує від усіх вже 6 років (фото)Кошмал і син (фото: instagram.com/smorkovkina)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що TAYANNA відповіла хейтерам, які критикували її за дует із Брежнєвою.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як зараз виглядають головні актори улюбленого сімейного фільму "Кучерява Сью".

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Анна Кошмал Свати звезды шоу-бизнеса