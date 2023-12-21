Зірка "Сватів" Анна Кошмал показала обличчя чоловіка, якого приховує від усіх вже 6 років (фото)

Відома актриса та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал показала обличчя свого чоловіка, з яким вона живе вже багато років. Артистка приховує обранця, але зробила невелике виключення, адже днями святкувала річницю весілля.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-Stories Кошмал розповідає, як виглядає її чоловік.

Що показала зірка "Сватів"

На честь річниці актриса поділилася архівними світлинами. На одній з них можна побачити фотографію у рамці. Кадр було зроблено на весіллі Кошмал.

Актриса танцювала з чоловіком та сміялася. А її обранець, ніжно тримав її за руку. На фото можна побачити, що чоловік Кошмал - високий брюнет.

Кошмал засвітила свого чоловіка (скріншот)

Відомо, що обранця актриси звуть Іван. Вона ретельно приховує особисте життя та майже нічого не розповідає про коханого.

Окрім кадру з весілля, на іншому фото Кошмал показала свою сукню зблизька. Актриса обирала для церемонії ніжний образ. Зірка виходила заміж у білосніжній сукні з відкритими плечима та напівпрозорою фатою.

Кошмал у весільній сукні (скріншот)

Актриса рідко робить яскравий макіяж. Тому і на весіллі вона була у максимально "натуральному" образі.

Що відомо про родину Кошмал

Актриса дуже мало говорить про особисте. Втім, відомо, що від свого чоловіка Кошмал народила сина. Нині хлопчику вже п'ять років, його зірка назвала Михайлом.

Кошмал і син (фото: instagram.com/smorkovkina)