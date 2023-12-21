Звезда "Сватов" Анна Кошмал показала лицо мужа, которого прячет от всех уже 6 лет (фото)

Известная актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал показала лицо своего мужа, с которым она живет уже много лет. Артистка скрывает избранника, но сделала небольшое исключение, ведь на днях праздновала годовщину свадьбы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-Stories Кошмал рассказывает, как выглядит ее муж.

Что показала звезда "Сватов"

В честь годовщины актриса поделилась архивными фотографиями. На одной из них можно увидеть снимок в рамке. Кадр был сделан на свадьбе Кошмал.

Актриса танцевала с мужем и смеялась. А ее избранник нежно держал ее за руку. На фото можно увидеть, что мужчина Кошмал - высокий брюнет.

Кошмал засветила своего мужа (скриншот)

Известно, что избранника актрисы зовут Иван. Она тщательно скрывает личную жизнь и почти ничего не рассказывает о любимом.

Кроме кадра по свадьбе, на другом фото Кошмал показала свое платье вблизи. Актриса выбирала для церемонии нежный образ. Звезда выходила замуж в белом платье с открытыми плечами и полупрозрачной фатой.

Кошмал в свадебном платье (скриншот)

Актриса редко делает яркий макияж. Потому и на свадьбе она была в максимально "натуральном" образе.

Что известно о семье Кошмал

Актриса очень мало говорит о личном. Впрочем, известно, что от своего мужа Кошмал родила сына. В настоящее время мальчику уже пять лет, его звезда назвала Михаилом.

Кошмал и сын (фото: instagram.com/smorkovkina)