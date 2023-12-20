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Як зараз виглядають головні актори улюбленого сімейного фільму "Кучерява Сью" (фото)

Середа 20 грудня 2023 22:12
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Як зараз виглядають головні актори улюбленого сімейного фільму "Кучерява Сью" (фото) Як виглядають актори фільму Кучерява Сью (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Фільм “Кучерява Сью” вийшов на екрани у далкому 1991 році і з того часу він став одним з найулюбленіших сімейних фільмів, що дарує святкову зимову атмосферу.

А про те, як змінились головні герої улюбленого фільму, показує РБК-Україна (проект Styler) дослідивши це питання заздалегідь.

Елісон Портер

Головну роль у сімейній драмі зіграла Елісон Портер, якій на той час було лише 10 років. За сюжетом кучерява дівчинка вправно маніпулює своїм батьком-аферистом, з яким поневірялася країною та знаходила постійні пригоди й іноді вони були зовсім небезпечними, проте веселими та цікавими. А це і потрібно глядачам сімейного фільму з зимовою атмосферою.

Кінострічка стала популярною серед мільйонів глядачів. Важко повірити, але з моменту прем'єри пройшло понад 30 років. Звичайно ж, Елісон з того часу сильно змінилася і стала не лише справжньою красунею, а ще й багатодітною мамою.

Відомо, що зараз актриса перебуває в шлюбі і виховує трьох дітей. Про свою роботу у фільмі "Кучерява Сью" дівчина згадує з теплотою, але завжди каже, що це був всього лише гарний досвід.

Як зараз виглядають головні актори улюбленого сімейного фільму &quot;Кучерява Сью&quot; (фото)

Елісон Портер у фільмі "Кучерява Сью" (фото: Кіноріум)

Як зараз виглядають головні актори улюбленого сімейного фільму &quot;Кучерява Сью&quot; (фото)Як зараз виглядають головні актори улюбленого сімейного фільму &quot;Кучерява Сью&quot; (фото)

Елісон Портер зараз (фото: instagram.com/iam_alisanporter)

Джеймс Белуші

Нині актору, що зіграв тата "Кучерявої Сью" 69 років і він все ще продовжує свою акторську кар’єру. Звісно, зараз чоловік вже не може похизуватися чорнявою шевелюрою, як в улюбленому фільмі мільйонів глядачів.

Проте виглядає Джеймс хоч куди. Та насправді, яким би зараз не був Белуші, всі пам’ятають його таким, яким він і був у стрічці, де виконав дуже харизматичну роль.

Як зараз виглядають головні актори улюбленого сімейного фільму &quot;Кучерява Сью&quot; (фото)Як зараз виглядають головні актори улюбленого сімейного фільму &quot;Кучерява Сью&quot; (фото)

Джеймс Белуші (фото: Кінорум)

Келлі Лінч

Келлі Лінч виконала одну з головних жіночих ролей у сімейній драмі "Кучерява Сью". Її персонажем стала блондинка рей Еллісон, яку глядачі пам’ятають, як добру і чарівну жінку.

Та насправді на її рахунку багато й інших не менш чудових ролей. І, як відомо, зараз Келлі продовжує свою акторську кар’єру і виглядає приголомшливо.

Як зараз виглядають головні актори улюбленого сімейного фільму &quot;Кучерява Сью&quot; (фото)

Келлі Лінч у фільмі "Кучерява Сью" (фото: Кіноріум)

Як зараз виглядають головні актори улюбленого сімейного фільму &quot;Кучерява Сью&quot; (фото)

Келлі Лінч зараз (фото: instagram.com/kellylynchofficial)

Раніше ми розповідали про те, як зараз виглядають актори "Сам удома".

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