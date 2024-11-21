Зірка "плюсів" Хамайко розповіла про чоловіка-військового та свій стан: "Відчуваю безсилля"

Вона прикріпила скриншоти фото з чоловіком під час їхніх розмов із відеозв'язку.

"Фото з Андрієм намагаюся робити щоразу, як вдається поговорити з відеозв'язку. Коли Андрій у відрядженні на завданнях, для мене це завжди емоційна прірва", - чесно зізналася Хамайко.

Також ведуча сказала, що не може нічого вдіяти зі своїм емоційним станом, хоча намагається бути продуктивною.

"Я займаюся дітьми, намагаюся максимально бути включена в роботу: це телебачення і бренд. Але всередині я дуже пригнічена! Часто плачу, зазвичай віч-на-віч, напевно, так виходить стрес. Тому що плачу страшно і відчуваю безсилля", - зазначила вона.

Також Хамайко зазначила, що всіляко намагається брати себе до рук і чекає на повернення чоловіка додому.

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Зазначимо, що Хамайко та Оністрат уже багато років разом. Але оформити свої стосунки офіційно вирішили лише цього літа.

У пари четверо дітей: 15-річна Соломія, 13-річний Михайло, 11-річна Мирослава та 6-річний Андрій.

Після початку повномасштабного вторгнення Оністрат вирішив захищати нашу країну на фронті. Разом із ним служив його син від попередніх стосунків, 21-річний Остап. Батько та син служили у 68-й окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша. Молодий чоловік загинув у червні 2023 року.

Хамайко розповідала, як допомогла чоловіку пережити цей біль.

Валентина Хамайко з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)