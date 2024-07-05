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Зірка "плюсів" Валентина Хамайко вийшла заміж (фото)

П'ятниця 05 липня 2024 11:13
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Зірка "плюсів" Валентина Хамайко вийшла заміж (фото) Валентина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Автор: Поліна Іваненко

Відома телеведуча та зірка "плюсів" Валентина Хамайко поділилася радісною новиною. Вона та її коханий-військовий Андрій Оністрат офіційно одружилися після 18 років життя у цивільному шлюбі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Хамайко поділилася в Instagram.

Відома телеведуча вийшла заміж

Так, 4 липня Хаймайко та її обранець офіційно уклали шлюб. Ведуча зазначила, що вона живе з Оністратом вже 18 років, за цей час вони встигли народити 4 дітей, бути "і в радості, і в горі". Також вони навчилися сваритися і миритися.

Зірка &quot;плюсів&quot; Валентина Хамайко вийшла заміж (фото)

Зірка "плюсів" вийшла заміж (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

"Встигли обвінчатися, але не розписувалися. Вчора надолужили і це", - написала зірка.

Для церемонії Хамайко обрала оригінальну сукню. Ведуча вирішила відмовитися від класичного весільного вбрання. Замість фати та білосніжного мережива вона приміряла стильну сукню-кроше.

Зірка &quot;плюсів&quot; Валентина Хамайко вийшла заміж (фото)

Ведуча та її чоловік (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

"Забігла з дітьми в шоурум і вже за 10 хв була готова прожити разом ще одну важливу подію в нашому житті! Чоловік тим часом створював для мене найкрасивіший букет", - пояснила зірка.

Зірка &quot;плюсів&quot; Валентина Хамайко вийшла заміж (фото)

Родина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Чоловік Хамайко знову повертається на службу. А тому вона зізнається, що сильно нервує, але дає собі можливість насолодитися минулим днем.

"А вже сьогодні Андрій знову їде у відрядження… Збирає форму, зброю і їде. На скільки - до кінця не відомо… Як завжди, 2-3 тижні за декілька останніх днів перетворились на 2-3 місяці", - додала ведуча.

Зірка &quot;плюсів&quot; Валентина Хамайко вийшла заміж (фото)

Відома телеведуча вийшла заміж (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Церемонія проходила без гучних святкувань. Цю радісну подію з молодятами розділили їхні молодші діти та найближчі родичі.

Зірка &quot;плюсів&quot; Валентина Хамайко вийшла заміж (фото)

Зірка &quot;плюсів&quot; Валентина Хамайко вийшла заміж (фото)

Зірка &quot;плюсів&quot; Валентина Хамайко вийшла заміж (фото)

Весілля Хамайко (скріншоти)

Як реагує мережа

У коментарях фани пишуть:

  • "Вітаю! Будьте щасливі і далі, і в горі, і в радості"
  • "Вітаю! Бажаю, щоб і надалі ваш сімейний шлях був сповнений любові і ніжності, турботи і поваги, спільних цілей і перемог, посмішок дітей, захоплення одним одного, будьте щасливі"
  • "Довгих років сімейного життя разом, у мирі, злагоді , достатку та любові".

Що відомо про стосунки Хамайко та Оністрата

Пара вже багато років живе разом. Обранець ведучої - віцепрезидент Федерації тріатлону України. Вони виховують чотирьох дітей - двох синів та стільки ж донечок.

Зірка &quot;плюсів&quot; Валентина Хамайко вийшла заміж (фото)

Ведуча та її обранець (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Нині Оністрат захищає Україну та став командиром роти БПЛА. Чоловік служив разом зі своїм сином від першого шлюбу. Але у 2023 році родина ведучої пережила болісну втрату. Син Оністрата загинув.

Нагадаємо, нещодавно Хамайко висловилася про Потапа та Настю Каменських.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що ексчоловік Трінчер поскаржився на проблеми з грошима.

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