Зірка "плюсів" Валентина Хамайко вийшла заміж (фото)
Відома телеведуча та зірка "плюсів" Валентина Хамайко поділилася радісною новиною. Вона та її коханий-військовий Андрій Оністрат офіційно одружилися після 18 років життя у цивільному шлюбі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Хамайко поділилася в Instagram.
Відома телеведуча вийшла заміж
Так, 4 липня Хаймайко та її обранець офіційно уклали шлюб. Ведуча зазначила, що вона живе з Оністратом вже 18 років, за цей час вони встигли народити 4 дітей, бути "і в радості, і в горі". Також вони навчилися сваритися і миритися.
Зірка "плюсів" вийшла заміж (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
"Встигли обвінчатися, але не розписувалися. Вчора надолужили і це", - написала зірка.
Для церемонії Хамайко обрала оригінальну сукню. Ведуча вирішила відмовитися від класичного весільного вбрання. Замість фати та білосніжного мережива вона приміряла стильну сукню-кроше.
Ведуча та її чоловік (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
"Забігла з дітьми в шоурум і вже за 10 хв була готова прожити разом ще одну важливу подію в нашому житті! Чоловік тим часом створював для мене найкрасивіший букет", - пояснила зірка.
Родина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Чоловік Хамайко знову повертається на службу. А тому вона зізнається, що сильно нервує, але дає собі можливість насолодитися минулим днем.
"А вже сьогодні Андрій знову їде у відрядження… Збирає форму, зброю і їде. На скільки - до кінця не відомо… Як завжди, 2-3 тижні за декілька останніх днів перетворились на 2-3 місяці", - додала ведуча.
Відома телеведуча вийшла заміж (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Церемонія проходила без гучних святкувань. Цю радісну подію з молодятами розділили їхні молодші діти та найближчі родичі.
Весілля Хамайко (скріншоти)
Як реагує мережа
У коментарях фани пишуть:
- "Вітаю! Будьте щасливі і далі, і в горі, і в радості"
- "Вітаю! Бажаю, щоб і надалі ваш сімейний шлях був сповнений любові і ніжності, турботи і поваги, спільних цілей і перемог, посмішок дітей, захоплення одним одного, будьте щасливі"
- "Довгих років сімейного життя разом, у мирі, злагоді , достатку та любові".
Що відомо про стосунки Хамайко та Оністрата
Пара вже багато років живе разом. Обранець ведучої - віцепрезидент Федерації тріатлону України. Вони виховують чотирьох дітей - двох синів та стільки ж донечок.
Ведуча та її обранець (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Нині Оністрат захищає Україну та став командиром роти БПЛА. Чоловік служив разом зі своїм сином від першого шлюбу. Але у 2023 році родина ведучої пережила болісну втрату. Син Оністрата загинув.
Нагадаємо, нещодавно Хамайко висловилася про Потапа та Настю Каменських.
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