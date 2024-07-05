Зірка "плюсів" Валентина Хамайко вийшла заміж (фото)

Відома телеведуча та зірка "плюсів" Валентина Хамайко поділилася радісною новиною. Вона та її коханий-військовий Андрій Оністрат офіційно одружилися після 18 років життя у цивільному шлюбі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Хамайко поділилася в Instagram .

Відома телеведуча вийшла заміж

Так, 4 липня Хаймайко та її обранець офіційно уклали шлюб. Ведуча зазначила, що вона живе з Оністратом вже 18 років, за цей час вони встигли народити 4 дітей, бути "і в радості, і в горі". Також вони навчилися сваритися і миритися.

Зірка "плюсів" вийшла заміж (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

"Встигли обвінчатися, але не розписувалися. Вчора надолужили і це", - написала зірка.

Для церемонії Хамайко обрала оригінальну сукню. Ведуча вирішила відмовитися від класичного весільного вбрання. Замість фати та білосніжного мережива вона приміряла стильну сукню-кроше.

Ведуча та її чоловік (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

"Забігла з дітьми в шоурум і вже за 10 хв була готова прожити разом ще одну важливу подію в нашому житті! Чоловік тим часом створював для мене найкрасивіший букет", - пояснила зірка.

Родина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Чоловік Хамайко знову повертається на службу. А тому вона зізнається, що сильно нервує, але дає собі можливість насолодитися минулим днем.

"А вже сьогодні Андрій знову їде у відрядження… Збирає форму, зброю і їде. На скільки - до кінця не відомо… Як завжди, 2-3 тижні за декілька останніх днів перетворились на 2-3 місяці", - додала ведуча.

Відома телеведуча вийшла заміж (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Церемонія проходила без гучних святкувань. Цю радісну подію з молодятами розділили їхні молодші діти та найближчі родичі.

Весілля Хамайко (скріншоти)

Як реагує мережа

У коментарях фани пишуть:

"Вітаю! Будьте щасливі і далі, і в горі, і в радості"

"Вітаю! Бажаю, щоб і надалі ваш сімейний шлях був сповнений любові і ніжності, турботи і поваги, спільних цілей і перемог, посмішок дітей, захоплення одним одного, будьте щасливі"

"Довгих років сімейного життя разом, у мирі, злагоді , достатку та любові".

Що відомо про стосунки Хамайко та Оністрата

Пара вже багато років живе разом. Обранець ведучої - віцепрезидент Федерації тріатлону України. Вони виховують чотирьох дітей - двох синів та стільки ж донечок.

Ведуча та її обранець (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Нині Оністрат захищає Україну та став командиром роти БПЛА. Чоловік служив разом зі своїм сином від першого шлюбу. Але у 2023 році родина ведучої пережила болісну втрату. Син Оністрата загинув.