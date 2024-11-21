Звезда "плюсов" Хамайко рассказала о муже-военном и своем состоянии: "Чувствую бессилие"

Она прикрепила скриншоты фото с мужем во время их разговоров по видеосвязи.

"Фото с Андреем стараюсь делать каждый раз, как удается поговорить по видеосвязи. Когда Андрей в командировке на задачах, для меня это всегда эмоциональная пропасть", - честно призналась Хамайко.

Также ведущая сказала, что не может ничего поделать со своим эмоциональном состоянием, хотя старается быть продуктивной.

"Я занимаюсь детьми, стараюсь максимально быть включена в работу: это телевидение и бренд. Но внутри я очень подавлена! Часто плачу, обычно наедине, наверное, так выходит стресс. Потому что плачу страшно и чувствую бессилие", - отметила она.

Также Хамайко отметила, что всячески старается брать себя в руки и ждет возвращение мужа домой.

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Отметим, что Хамайко и Онистрат уже много лет вместе. Но оформить свои отношения официально решили только летом этого года.

У пары четверо детей: 15-летняя Соломия, 13-летний Михаил, 11-летняя Мирослава и 6-летний Андрей.

После начала полномасштабного вторжения Онистрат решил защищать нашу страну на фронте. Вместе с ним служил его сын от предыдущих отношений, 21-летний Остап. Отец и сын служили в 68-й отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша. Молодой человек погиб в июне 2023 года.

Хамайко рассказівала, как помогла супругу пережить эту боль.

Валентина Хамайко с мужем и детьми (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)