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Чоловік-військовий Валентини Хамайко отримав сувору догану на службі. Причина неочікувана

Неділя 25 серпня 2024 18:14
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Чоловік-військовий Валентини Хамайко отримав сувору догану на службі. Причина неочікувана Валентина Хамайко та Андрій Оністрат (фото: instagram.com/onistrataa)
Автор: Поліна Іваненко

Чоловік-військовий ведучої Валентини Хамайко - бізнесмен Андрій Оністрат. Він вирушив на захист України влітку 2022 року, а нині став командиром роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Виявилося, що він отримав вже декілька суворих доган.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Оністрат розповів в інтерв'ю для "Армія TV", яке вже вийшло на YouTube.

Чому чоловік отримав сувору догану

За словами військового, він має певне правило - завжди бути "френдлі" з журналістами, які приїжджають на фронт. Оністрат хоче, аби люди бачили справжню війну, а репортажі було знято не в тилу.

Обранець Хамайко вже декілька разів возив журналістів на передову, не обійшлося й без непередбачуваних ситуацій. Іноді снаряди летіли над командою, хооча військовий завжди намагався передбачити усе це, аби ніхто не постраждав.

І такі сюжети, зазначає Оністрат, потім перетворювалися на чудові репортажі та фільми. Військовий пояснив, що відео, зроблені "на задній лінії" - не матеріал, а просто розмовні ролики.

Чоловік-військовий Валентини Хамайко отримав сувору догану на службі. Причина неочікувана

Чоловік Хамайко висловився про суворі догани (скріншот)

Але іноді буває так, що цим незадоволено керівництво. Одного разу він організував зйомки для військових, які працювали з дронами Vampire. І за це Оністрат отримав чергову догану, яка позначилася на його зарплатні.

"Мені ж комбриг дав сувору догану... Це вже була третя чи четверта сувора догана. Це там мінус 20% по всьому... За те, що я створював історію 68-ї бригади. Я показав людей, які фізично працюють на Vampire", - розповів чоловік Хамайко.

За словами захисника України, причина таких ситуацій полягає у тому, що менеджмент у війську не розвинено. І тому, вважає Оністрат, не всі розуміють, навіщо потрібно взаємодіяти з журналістами.

"А тепер ми питаємо, а чого у нас в ТЦК проблеми. Тому що немає, їм не давали цю історію, їм фізично не давали це базових в базових вишах, у них в освіті цього немає", - заявив військовий.

До слова, раніше Хамайко та Оністрат офіційно одружилися після 18 років життя разом.

Окрім цього, нещодавно Ірина Білик зізналася, як ставиться до Христини Соловій.

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