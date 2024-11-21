ua en ru
Чт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зірка "плюсів" Хамайко розповіла про чоловіка-військового та свій стан: "Відчуваю безсилля"

Четвер 21 листопада 2024 17:45
UA EN RU
Зірка "плюсів" Хамайко розповіла про чоловіка-військового та свій стан: "Відчуваю безсилля" Валентина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Автор: Катерина Собкова

Відома телеведуча та зірка "плюсів" Валентина Хамайко розповіла про свій емоційний стан. Як відомо, її чоловік, бізнесмен Андрій Оністрат захищає нашу країну на фронті, тому Хамайко, як багато українських жінок, які чекають на своїх чоловіків, проживає непростий період у житті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на пост, яким телезірка поділилася в Instagram.

Вона прикріпила скриншоти фото з чоловіком під час їхніх розмов із відеозв'язку.

"Фото з Андрієм намагаюся робити щоразу, як вдається поговорити з відеозв'язку. Коли Андрій у відрядженні на завданнях, для мене це завжди емоційна прірва", - чесно зізналася Хамайко.

Також ведуча сказала, що не може нічого вдіяти зі своїм емоційним станом, хоча намагається бути продуктивною.

"Я займаюся дітьми, намагаюся максимально бути включена в роботу: це телебачення і бренд. Але всередині я дуже пригнічена! Часто плачу, зазвичай віч-на-віч, напевно, так виходить стрес. Тому що плачу страшно і відчуваю безсилля", - зазначила вона.

Також Хамайко зазначила, що всіляко намагається брати себе до рук і чекає на повернення чоловіка додому.

Зірка &quot;плюсів&quot; Хамайко розповіла про чоловіка-військового та свій стан: &quot;Відчуваю безсилля&quot;

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Зазначимо, що Хамайко та Оністрат уже багато років разом. Але оформити свої стосунки офіційно вирішили лише цього літа.

У пари четверо дітей: 15-річна Соломія, 13-річний Михайло, 11-річна Мирослава та 6-річний Андрій.

Після початку повномасштабного вторгнення Оністрат вирішив захищати нашу країну на фронті. Разом із ним служив його син від попередніх стосунків, 21-річний Остап. Батько та син служили у 68-й окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша. Молодий чоловік загинув у червні 2023 року.

Хамайко розповідала, як допомогла чоловіку пережити цей біль.

Зірка &quot;плюсів&quot; Хамайко розповіла про чоловіка-військового та свій стан: &quot;Відчуваю безсилля&quot;Зірка &quot;плюсів&quot; Хамайко розповіла про чоловіка-військового та свій стан: &quot;Відчуваю безсилля&quot;

Валентина Хамайко з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Раніше чоловік-військовий Валентини Хамайко отримав сувору догану на службі.

Також читайте про те, що ведуча Маша Єфросиніна розсекретила, чим зараз займається її чоловік-військовий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Росія після застосування міжконтинентальної ракети деградувала до стану КНДР, - МЗС
Росія після застосування міжконтинентальної ракети деградувала до стану КНДР, - МЗС