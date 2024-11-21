Зірка "плюсів" Хамайко розповіла про чоловіка-військового та свій стан: "Відчуваю безсилля"

Відома телеведуча та зірка "плюсів" Валентина Хамайко розповіла про свій емоційний стан. Як відомо, її чоловік, бізнесмен Андрій Оністрат захищає нашу країну на фронті, тому Хамайко, як багато українських жінок, які чекають на своїх чоловіків, проживає непростий період у житті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на пост, яким телезірка поділилася в Instagram .

Вона прикріпила скриншоти фото з чоловіком під час їхніх розмов із відеозв'язку.

"Фото з Андрієм намагаюся робити щоразу, як вдається поговорити з відеозв'язку. Коли Андрій у відрядженні на завданнях, для мене це завжди емоційна прірва", - чесно зізналася Хамайко.

Також ведуча сказала, що не може нічого вдіяти зі своїм емоційним станом, хоча намагається бути продуктивною.

"Я займаюся дітьми, намагаюся максимально бути включена в роботу: це телебачення і бренд. Але всередині я дуже пригнічена! Часто плачу, зазвичай віч-на-віч, напевно, так виходить стрес. Тому що плачу страшно і відчуваю безсилля", - зазначила вона.

Також Хамайко зазначила, що всіляко намагається брати себе до рук і чекає на повернення чоловіка додому.

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Зазначимо, що Хамайко та Оністрат уже багато років разом. Але оформити свої стосунки офіційно вирішили лише цього літа.

У пари четверо дітей: 15-річна Соломія, 13-річний Михайло, 11-річна Мирослава та 6-річний Андрій.

Після початку повномасштабного вторгнення Оністрат вирішив захищати нашу країну на фронті. Разом із ним служив його син від попередніх стосунків, 21-річний Остап. Батько та син служили у 68-й окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша. Молодий чоловік загинув у червні 2023 року.

Хамайко розповідала, як допомогла чоловіку пережити цей біль.

Валентина Хамайко з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)