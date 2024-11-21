ua en ru
Чт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Звезда "плюсов" Хамайко рассказала о муже-военном и своем состоянии: "Чувствую бессилие"

Четверг 21 ноября 2024 17:45
UA EN RU
Звезда "плюсов" Хамайко рассказала о муже-военном и своем состоянии: "Чувствую бессилие" Валентина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Автор: Катерина Собкова

Известная телеведущая и звезда "плюсов" Валентина Хамайко рассказала о своем эмоциональном состоянии. Как известно, ее супруг, бизнесмен Андрей Онистрат защищает нашу страну на фронте, поэтому Хамайко, как многие украинские женщины, которые ждут своих мужей, проживает непростой период в жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым телезвезда поделилась в Instagram.

Она прикрепила скриншоты фото с мужем во время их разговоров по видеосвязи.

"Фото с Андреем стараюсь делать каждый раз, как удается поговорить по видеосвязи. Когда Андрей в командировке на задачах, для меня это всегда эмоциональная пропасть", - честно призналась Хамайко.

Также ведущая сказала, что не может ничего поделать со своим эмоциональном состоянием, хотя старается быть продуктивной.

"Я занимаюсь детьми, стараюсь максимально быть включена в работу: это телевидение и бренд. Но внутри я очень подавлена! Часто плачу, обычно наедине, наверное, так выходит стресс. Потому что плачу страшно и чувствую бессилие", - отметила она.

Также Хамайко отметила, что всячески старается брать себя в руки и ждет возвращение мужа домой.

Звезда &quot;плюсов&quot; Хамайко рассказала о муже-военном и своем состоянии: &quot;Чувствую бессилие&quot;

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Отметим, что Хамайко и Онистрат уже много лет вместе. Но оформить свои отношения официально решили только летом этого года.

У пары четверо детей: 15-летняя Соломия, 13-летний Михаил, 11-летняя Мирослава и 6-летний Андрей.

После начала полномасштабного вторжения Онистрат решил защищать нашу страну на фронте. Вместе с ним служил его сын от предыдущих отношений, 21-летний Остап. Отец и сын служили в 68-й отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша. Молодой человек погиб в июне 2023 года.

Хамайко рассказівала, как помогла супругу пережить эту боль.

Звезда &quot;плюсов&quot; Хамайко рассказала о муже-военном и своем состоянии: &quot;Чувствую бессилие&quot;Звезда &quot;плюсов&quot; Хамайко рассказала о муже-военном и своем состоянии: &quot;Чувствую бессилие&quot;

Валентина Хамайко с мужем и детьми (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Ранее муж-военный Валентины Хамайко получил строгий выговор на службе.

Также читайте о том, что ведущая Маша Ефросинина рассекретила, чем сейчас занимается ее муж-военный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Россия после применения межконтинентальной ракеты деградировала до состояния КНДР, - МИД
Россия после применения межконтинентальной ракеты деградировала до состояния КНДР, - МИД