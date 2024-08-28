ua en ru
Ср, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звезда "МастерШеф" раскрыл подробности службы в ВСУ и рассказал, чем кормит воинов на передовой

Среда 28 августа 2024 14:40
UA EN RU
Звезда "МастерШеф" раскрыл подробности службы в ВСУ и рассказал, чем кормит воинов на передовой Олег Ковальчук (фото: facebook.com/supergyk)
Автор: Иванна Пашкевич

Финалист кулинарного шоу "МастерШеф" Олег Ковальчук поделился деталями первых месяцев службы на фронте, своей адаптации и рассказал, какие блюда готовит для своих боевых товарищей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды Суспільному.

По словам Ковальчука, он уже почти адаптировался к новым условиям, хотя признается, что это было трудно.

"Радуюсь, что, надев пиксель, могу продолжать заниматься любимым делом - кулинарией", - отметил он.

Также Олег добавил, что собратьям нравятся его блюда.

"Но работать непросто, потому что смены по 18-19 часов, все это время ты на ногах. Много разных блюд готовим с ребятами: супы, борщи, каши разнообразные, банош. Добавляем в рацион овощи, фрукты. Очень много нарезок приходится делать, потому что все готовится в большом количестве. Работаем посменно, справляемся потихоньку", - сказал участник шоу "МастерШеф“.

Звезда &quot;МастерШеф&quot; раскрыл подробности службы в ВСУ и рассказал, чем кормит воинов на передовой

Звезда &quot;МастерШеф&quot; раскрыл подробности службы в ВСУ и рассказал, чем кормит воинов на передовой

Олег Ковальчук (фото: facebook.com/supergyk)

Военнослужащий отметил, что питание в его части вполне достойное, однако он все же стремится немного улучшить качество пищи для своих побратимов и посестер по службе.

"Важно, чтобы военные имели гастрономическое удовольствие от потребленных блюд, поэтому планирую несколько улучшить питание собратьев. В дальнейшем можно будет дополнить меню и ввести что-то свое. Понемногу совершенствую блюда по вкусам, дополняю их", - поделился Ковальчук.

"Но армия, то армия - и здесь есть определенные правила питания, которых нужно придерживаться. Все же стараемся собратьев готовить сытно и так, чтобы им нравилось", - сказал он.

Звезда &quot;МастерШеф&quot; раскрыл подробности службы в ВСУ и рассказал, чем кормит воинов на передовой

Олег Ковальчук (фото: facebook.com/supergyk)

Кто такой Олег Ковальчук

В своем сезоне на "МастерШефи" кулинар занял место рядом с тройкой лидеров, но признает, что его соперники были очень сильные, поэтому он не испытывает разочарования.

Тем не менее, он продолжил двигаться вперед и решил установить рекорд Украины - за одни сутки, вместе с несколькими коллегами, они испекли 10 тысяч тортов на десяти разных площадках.

Это стало самым масштабным событием по приготовлению, презентации и дегустации тортов в стране.

Недавно Анатолич отреагировал на ракетный удар по гостинице в Кривом Роге.

Также Олег Винник впервые прокомментировал упреки о бегстве из Украины и высказался о своих "клонах".

Читайте РБК-Украина в Google News
МастерШеф Война в Украине
NEWS
Польша может передать Украине МиГ-29, но есть нюанс, - эксперт
Польша может передать Украине МиГ-29, но есть нюанс, - эксперт