Олег Винник вперше прокоментував закиди про втечу з України та висловився про своїх "клонів"

Співак Олег Винник вперше висловився з приводу чуток, що він втік з України на початку повномасштабного вторгнення. Також артист сказав, що думає про своїх колег, яких називають його "копіями".

Так, видання пише, що у токшоу "Говорить Україна", новий випуск якого покажуть в ефірі у вівторок, 27 серпня, Винник заявив: він "нікуди не тікав, щоб кудись повертатись". Це, каже співак, “не в його стилі".

"І я, зрештою, роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти і платили кошти. І слава тобі Господи, що я їх не потратив. Я не заробляв на війні, а все віддавав, віддаю і буду віддавати далі. Якби Господь не давав мені пісні, то ми б не спілкувалися з вами сьогодні. Вони є, вони пишуться", - говорить виконавець.

На запитання ведучого про те, чи побоюється він, що його місце на українській сцені може посісти хтось молодший, артист відповів, що кожен повинен знайти і зайняти свою власну нішу.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Будьте собою, знайдіть своє лице і не намагайтеся на чужому коні доїхати до раю. Зрештою, я вже до сьогоднішнього дня стільки бачив своїх дублерів. Дай Бог їм всього, що вони бажають. Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли настане перемога і коли ми житимемо в мирі", - наголосив Олег.

Нагадаємо, нещодавно Винник записав нове відео з Німеччини та передав користувачам мережі "ковток свіжого повітря, особливо захисникам та захисницям". Це викликало бурхливу критику в українців.