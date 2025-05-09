Ілона Гвоздьова розлучається з чоловіком після 10 років шлюбу

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інформацію з сайту "Судова влада України" .

Справу про розлучення під номером №295/1593/25 мають розглянути 4 липня у Києво-Святошинському районному суді.

Ініціаторкою стала Ілона Гвоздьова - вона подала позов до суду 19 березня. Поки що танцівниця публічно не коментувала свого рішення завершити шлюб із Іваном Хом’ячуком. Ілона Гвоздьова розлучається з чоловіком (скріншот)

Згідно з даними з реєстру судових рішень, 24 березня суд постановив відкрити провадження про розірвання шлюбу й призначив розгляд у спрощеному форматі - з обов’язковою присутністю обох сторін. Ілона Гвоздьова розлучається з чоловіком (скріншот)

Цікаво, що це вже не перша спроба Гвоздьової офіційно завершити стосунки: у серпні 2017 року вона вже зверталася до суду з аналогічною заявою, але згодом - у листопаді того ж року - передумала й попросила залишити справу без розгляду. Ілона Гвоздьова розлучається з чоловіком (скріншот)

Стосунки Ілони Гвоздьової та Івана Хом'ячука

Зіркове подружжя було разом понад 15 років, із яких 10 - офіційно в шлюбі. За цей час Ілона та її чоловік Іван встигли стати батьками двох дітей - доньки Валерії та сина Домініка. Ілона Гвозьова з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Після восьми років спільного життя пара вирішила зробити ще один важливий крок - обвінчатися. Це відбулося 9 вересня 2022 року у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.

Втім, уже на початку 2023 року фанати почали підозрювати, що не все так гладко. Приводом для чуток став емоційний пост Ілони, де вона загадково написала: "Можливо, того щастя й не було", а також зізналася, що втомилася бути сильною. Ілона Гвозьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Тоді хореографиня поспішила заспокоїти прихильників, запевнивши, що в їхній парі все добре. Але останнім часом уважні підписники помітили: чоловік зник зі сторінки Гвоздьової, і на спільних фото він більше не з’являється.