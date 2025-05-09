Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская впервые за долгое время поделилась семейными фото с мужем
Победительница шоу "МастерШеф-2", а позже - судья этого кулинарного проекта Лиза Глинская, которая в ноябре 2024 года стала мамой двойни, рассказала о важном событии в их семье.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Дело в том, что неделю назад она окрестила своих дочек Соломию и Полину.
"3 мая - особенный день для нашей семьи", - отметила она в Stories.
Она поделилась теплыми фото со своим супругом, Максимом Большаковым, которого не часто показывает в блоге.
Лиза Глинская с дочками и супругом (скриншот)
На фото муж Глинской держит на руках одну дочку, одетую в белое крестильное платье с кружевом, а сама Лиза нежно обнимает вторую доченьку в таком же наряде.
Звезда "МастерШеф" покрестила дочек (скриншот)
Для праздничного мероприятия Глинская выбрала длинное платье-вышиванку нежно-розового оттенка с белой вышивкой. Ее супруг был одет в голубые джинсы и белую рубашку из льна.
Муж Глинской с дочкой (скриншот)
Отметим, что малышки на празднике были в красивых платьях с кружевом, белых колготках, а также пинетках.
Лиза Глинская показала новые фото с мужем и дочками (скриншот)
На снимках Глинская и ее супруг просто светятся от счастья.
Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская показала теплые семейные фото (скриншот)
Отметим, что Лиза Глинская стала мамой в 41 год.
Более 15 лет назад в ее жизни случилась трагедия. Ребенок родился мертвым из-за халатности врачей - у него было обвитие пуповиной, но в роддоме ей не сделали УЗД перед родами. Если бы ей вовремя сделали кесарево сечение, малыша можно было спасти.
После этого она начала заниматься кулинарией, чтобы отвлечься от грустных мыслей.
В 2012 году победила в проекте телеканала СТБ "МастерШеф-2". Затем была судьей этого шоу.
Долгое время она ничего не говорила про свою личную жизнь. А в 2021 году огорошила поклонников, что выходит замуж.
В мае 2022 года Глинская сказала "да" Максиму Большакову. А в конце 2024 года стало известно, что у пары родились две дочки.
Лиза Глинская с дочкой (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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