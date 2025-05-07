Вперше офіційно: відома журналістка підтвердила заручини і заговорила про дітей

Відома українська журналістка Аліна Доротюк уперше публічно підтвердила свій новий статус і розповіла, як отримала пропозицію руки та серця. Також вона заговорила про можливе поповнення в родині.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю Марічці Падалко на YouTube-каналі "Марічка".

Так, Аліна Доротюк підкреслила, що вона не часто розповідає про особисте, оскільки її бойфренд не публічна людина. Відомо, що його звуть Денис і у стосунках вони близько двох років тому.

На запитання Марічки Падалко, як вони познайомилися, Доротюк відповіла, що в ліфті.

"Так мені пощастило в житті - у ліфті. Ми з друзями спускалися, він із другом забіг. Відбулося знайомство. Фото зробили, селфі. Я вислала йому селфі, він сам попросив. Написав, зустрілися, кіно, зустрічі. Нічого нового я нікому не відкрила. Просто якщо ти відкритий до нових стосунків, відкритий до знайомств, вони відбуватимуться. Якщо ти закриєшся в собі й не даєш почуттям оволодіти тобою зсередини, то нічого й не буде", - наголосила вона.

Також вона підтвердила, що молодий чоловік уже зробив їй пропозицію.

"Я заручена. Офіційно вперше про це говорю, тому що я бачила, що ЗМІ про це писали. Так, я заручена офіційно", - зазначила журналістка.



Фото в блозі Доротюк, після якого заговорили про її заручини (фото: instagram.com/dorotiuk_)

Що стосується весілля, поки що Аліна не знає, коли та в якому форматі його провести.

"Ми чекаємо, можливо, якось стабілізується ситуація. Хоча я не вірю, що ця війна закінчиться так швидко, як хотілося б усім українцям. Ну побачимо. Зараз я вже нічого не загадую", - підкреслила вона.

"Мені ось і хочеться весілля. А в мене сім'я велика. Тобто це не буде маленьке весілля. Але наскільки це на часі таке святкування?!" - риторично поставила вона запитання.

Водночас відповідаючи на запитання Марічки про пропозицію, журналістка зазначила, що для неї це було очікувано. Однак подробиці вона не захотіла розкривати, назвавши це суто особистим.

Також у розмові Доротюк заговорила про можливе поповнення.

"Дітей ви проговорювали?" - запитала Падалко.

"Звичайно, але тут не відповідатиму, бо навчилася з віком якось своє оберігати", - зазначила Аліна.

Хто така Аліна Доротюк

Аліні 37 років. Закінчила Київський національний університет культури та мистецтв за спеціальністю телерадіожурналістика.

Працює у ЗМІ понад 15 років. Була кореспонденткою програм "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок" на СТБ.

З 2010 по 2014-й знімала сюжети в Москві як спецкор від СТБ.

З 2017 по 2023-й була ведучою і редакторкою проєкту "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

У 2020 році запустила YouTube-канал "Вечеря з Дороті", де брала інтерв'ю у зірок і блогерів.

Після початку повномасштабної війни з РФ запустила свій другий YouTube-канал "Аліна Доротюк".



Аліна Доротюк (фото: instagram.com/dorotiuk_)