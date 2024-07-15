Зірка "Ліги сміху" Розовий вперше показав наслідки важкого поранення (фото)

Віктор Розовий, який продовжує відновлення після важкої травми , поділився своїм новим фото. Зокрема, він вперше показав, як виглядає його голова після складного уламкового поранення в голову.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки "Ліги Сміху".

Віктор Розовий показав себе після важкої травми голови

На оприлюдненому у соцмережах кадрі можна побачити, що на голові видніється помітний слід, який з'явився внаслідок потрапляння уламку. Також довкола видно декілька шрамів.

Але навіть у такій ситуації захисник не забуває про гумор.

"Той во, впав", - написав Віктор у підписі до знімку.

Комік показав голову вперше після поранення (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Раніше у своєму блозі гуморист різними способами прикривав уражене місце. Але зараз, через кілька місяців відновлення та хірургічних втручань, все ж наважився показати свою травмовану голову.

Що відомо про службу Віктора Розового та його поранення

На захист рідної країни комік став на початку повномасштабної російсько-української війни. Він боронив Батьківщину у складі 3-ї окремої штурмової бригади.

Воїн отримав складне поранення під час виконання одного з бойових завдань. Його швидко госпіталізували та провели не одну необхідну медичну маніпуляцію.

На щастя, лікування дало позитивні результати, і наразі знаменитість продовжує впевнено та поступово реабілітуватися.

До слова, нещодавно зірка показався в колісному кріслі, а поруч із ним у цей момент стояла його обраниця - Ольга Мерзлікіна.

Розовий став на захист рідної країни на початку повномасштабної війни (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Раніше Ольга повідомляла, що реабілітація Віктора в тому числі може відбутися і за кордоном, але для цього необхідний був відповідний дозвіл від фахівців.

"Віктор відновлюється в Україні, аж поки лікарі не дозволять подальших транспортувань за кордон. Дякуємо усім за питання у дірект, та відповідати кожному можливості немає. Це все, що можемо розповісти на зараз. Бережіть себе", - писала Мерзлікіна наприкінці квітня.

Де зараз знаходиться зірка "Ліги Сміху" - в Україні чи ні - залишається невідомим, адже він не розкриває цієї інформації. Проте у коментарях шанувальники не втомлюються бажати йому швидкого одужання, а також висловлюють слова подяки за захист країни від окупантів.