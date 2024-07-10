"Іспанський сором": Наталка Денисенко відповіла на хейт користувачів через її позицію про війну

8 липня, після чергового ракетного удару по Україн і, Денисенко написала пост, в якому закликала людей не зациклюватися на негативі, а направляти свою енергію на допомогу та підтримку один одного. Її слова, були сприйняті деякими ЗМІ як проросійські, що викликало хвилю хейту в соціальних мережах. Сьогодні акторка вирішила відповісти на негатив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram артистки.

Денисенко вирішила висловити розуміння тим, хто невірно інтерпретував її слова, і чітко окреслити свою позицію.

"Кожен переживає горе по-різному: через агресію, через допомогу, дехто проживає через сльози, а хтось намагається поринути в роботу. Мій вибір - не пропускати ненависть у своє життя!", - пояснила Наталка.

Актриса підкреслила, що ніколи не підтримувала і не буде підтримувати дії Росії, і що її чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ, борючись за перемогу України.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Вона додала, що її слова окреслили у пропаганду, вирвавши з контексту. Акторка закликала журналістів до відповідальності та зазначила, що вони не просили її прокоментувати ситуацію.

"Ситуація, в якій слова повністю перекручуються задля хайпу, точно не роблять наші українські ЗМІ кращими за тих, хто так невпинно просуває ІПСО. Чесно, відчуваю іспанський сором за журналістів, які навіть не попросили мій коментар", - сказала акторка

Інфлюенсерка підкреслює, що помилки роблять всі, але важливо їх визнавати та зберігати людяність. Вона закликає не робити висновки про людину лише на основі одного поста, а натомість аналізувати, формувати власну думку та підтримувати одне одного.

Денисенко подякувала своїм підписникам за підтримку та закликала всіх до допомоги постраждалим та ЗСУ.

"І нагадую: спільний ворог у нас лише один, і перемогти його ми зможемо, тільки міцно тримаючись разом", - підсумувала Наталка.