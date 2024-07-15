Звезда "Лиги смеха" Розовый впервые показал последствия тяжелого ранения (фото)
Виктор Розовый, который продолжает восстановление после тяжелой травмы, поделился своим новым фото. В частности, он впервые показал, как выглядит его голова после сложного осколкового ранения в голову.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды "Ліги Сміху".
Виктор Розовый показал себя после тяжелой травмы головы
На обнародованном в соцсетях кадре можно увидеть, что на голове виднеется заметный след, появившийся в результате попадания осколка. Также вокруг видны несколько шрамов.
Но даже в такой ситуации защитник не забывает о юморе.
"Тот во, упал", - написал Виктор в подписи к снимку.
Комик показал голову впервые после ранения (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Ранее в своем блоге юморист разными способами прикрывал травмированное место. Но сейчас, спустя несколько месяцев восстановления и хирургических вмешательств, все же отважился показать свою голову.
Что известно о службе Виктора Розового и его ранении
Защищать родную страну комик пошел в начале полномасштабной российско-украинской войны. Он защищал Родину в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.
Воин получил сложное ранение во время выполнения одной из боевых задач. Его быстро госпитализировали и провели не одну необходимую медицинскую манипуляцию.
К счастью, лечение дало положительные результаты, и знаменитость продолжает уверенно и постепенно реабилитироваться.
К слову, недавно звезда показался в колесном кресле, а рядом с ним в этот момент стояла его избранница Ольга Мерзликина.
Розовый пошел защищать родную страну в начале полномасштабной войны (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Ранее Ольга сообщала, что реабилитация Виктора в том числе может проходить и за рубежом, но для этого необходимо было соответствующее разрешение от специалистов.
"Виктор восстанавливается в Украине, пока врачи не разрешат дальнейших транспортировок за границу. Спасибо всем за вопросы в директ, и отвечать каждому возможности нет. Это все, что можем рассказать на данный момент. Берегите себя", - писала Мерзликина в конце апреля.
Где сейчас находится звезда "Ліги Сміху" - в Украине или нет - остается неизвестным, ведь он не раскрывает эту информацию. Однако в комментариях поклонники не устают желать ему скорейшего выздоровления, а также выражают слова благодарности за защиту страны от оккупантов.
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