Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий вперше показався після важкого поранення (фото)

Комік Віктор Розовий, який на тлі повномасштабної війни РФ проти України пішов на фронт та отримав важке поранення, вперше вийшов "на зв'язок" з фанатами. Він показав своє фото та розповів про стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler)з посиланням на Stories, яку Розовий розмістив на своїй сторінці в Instagram .

Який вигляд має Віктор Розовий після поранення

Так, комік тривалий час перебував на лікуванні. А нині він вирішив показатися й розповісти, на якому етапі його реабілітація. Розовий дав зрозуміти, що має позитивний настрій та навіть пожартував.

"Вирулив. Ну ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше позаду. Тепер буду ви**буватися, що проливав кров за цю країну", - написав гуморист.

Stories Розового (скріншот)

На фото можна помітити, що у чоловіка залишився шрам на голові. Також він схуд.

Розовий до поранення (фото: instagram.com/viktor.rozoviy)

Розовий отримав поранення - подробиці

Нагадаємо, нещодавно дружина коміка повідомляла, що 21 березня під час виїзного завдання Розовий отримав складне осколкове поранення голови. Врятувати життя коміка вдалося завдяки першій допомозі та швидкій евакуації.

"Дякую за швидкі рішення та надану допомогу бійцям 2 та 3 роти протитанкового батальйону ОШБр, та врятоване життя усім, хто віз Віктора ті понад 200 км. Дякую команді нейрохірургів за надскладну операцію й усій лікарні за щоденну допомогу", - розповідала дружина військового.

В якому стані Розовий з "Ліги сміху" (фото: instagram.com/viktor.rozoviy)

Наприкінці квітня обраниця Розового розкрила деталі про стан коміка. Вона зазначала, що військового перевезуть за кордон для подальшого лікування, як тільки лікарі дадуть на це дозвіл.