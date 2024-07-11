"Від зустрічі до зустрічі": Вітвіцька показала, як проводжає свого коханого на службу (фото)

Соломія Вітвіцька після розлучення перебуває у стосунках зі своїм новим коханим - військовослужбовцем Олексієм Ситайлом , якого вперше вона показала у соцмережах ще у лютому. Цього разу відома українська телеведуча опублікувала кадр, зроблений на одному з вокзалів, адже її обранець вкотре відправляється на фронт.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Що написала Соломія Вітвіцька

Як і для тисячі інших українських жінок, розлука з чоловіком зірці дається нелегко, і вона кожного разу чекає на нову зустріч.

"Розлука та невизначеність - нині це стани, в котрих перебуваємо практично ми усі. І особливо це стосується тих, хто чекає близьких людей з фронту. Так, нині є мобільні телефони та відеозвʼязок… Але, знову таки, ми всі перебуваємо у певній віртуальній реальності - коли живеш від дзвінка до дзвінка… Від зустрічі до зустрічі… Наче відкладаючи справжнє життя", - написала Соломія.

Ведуча поділилася, що наразі Олексій відправляється боронити Курахівський напрямок, і, звісно ж, вона відчуває хвилювання.

"Щоразу розповідаючи новини про важкі бої на передовій, я думаю про коханого. Я завжди "гіпнотизую" мої відправлені повідомлення, щоб там зʼявилися дві галочки, тобто, СМС дісталося адресата… Щоразу, коли проводжаю, не знаю, коли ми зустрінемось знову…" - зізналася знаменитість.

Вітвіцька і її обранець Олексій (Фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Наостанок зірка "ТСН" зауважила, що шукає підтримки та розради у коханому, друзях, родині та роботі. Людям, які з тих чи інших причин не мають близьких людей поруч, вона порадила не соромитися звертатися на гарячу лінію підтримки.

"Моя підтримка - коханий, друзі, родина, робота. Але розумію, що не у всіх є такі ж ресурси, або просто немає бажання тривожити близьких. Тому, моя порада - спробуйте звернутися на гарячу лінію емоційної підтримки", - додала Соломія.

Стосунки з чоловіком зірка підтвердила відносно недавно (Фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Що відомо про особисте життя зірки

У минулому Олексій Ситайло був головою районного суду Сумської області, а після початку повномасштабної війни став на захист рідної країни.

Раніше Вітвіцька була заміжня за кліпмейкером Владом Кочатковим, з яким розлучилася після 8 років спільного життя.

Тоді колишні закохані заявляли, що наважилися на подібний крок, оскільки зрозуміли, що далі їм варто йти окремо одне від одного. Проте, як зізнається Соломія, їй з ексом вдалося зберегти гарні дружні відносини.

Ведуча зі своїм колишгім чоловіком (Фото: instagram.com/solomiyavitvitska)