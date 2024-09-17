Зірка "Ліги сміху" Гевко зізнався, скільки заробляє і витрачає під час війни

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Так, вивчивши Instagram-сторінку Гевка, Дьомін зробив висновок, що щомісячний дохід ведучого, який бере участь у численних гумористичних проєктах, становить у середньому від 10 до 15 тисяч доларів.

"Ти класно рахуєш. Мені подобається, як ти рахуєш, хай би воно так і було - було б нормально. Не завжди воно так буває, буває по-різному, звичайно. Якщо б ти подзвонив до мене і сказав, що треба через три дні виступити чи щось провести - ми можемо домовитись з тобою набагато дешевше", - поділився учасник і засновник команди "V.I.P Тернопіль".

Віктор Гевко (фото: instagram.com/gevko_v)

“Військовим також я роблю знижку. Ми можемо зустрітися на вашому святі і за тисячу доларів, треба, щоб так стались обставини. Але в цьому плані я доволі гнучкий. Заздалегідь - це дорожче", - додав він.

Гевко підтвердив, що його щомісячний дохід перевищує 5 тисяч доларів. Що стосується витрат, актор зізнався, що його сім'я витрачає "значні суми".

"Квартира, комуналка, машини, заправити машини. Такі повсякденні витрати, десь 2 тисячі доларів", - зізнався автор і актор серіалів "Одного разу під Полтавою", "Країна У", "Казки У".

Частину заробітку, каже гуморист, він інвестує у себе, у "V.I.P Тернопіль" та інші проекти.

Віктор зазначив, що почувається "фінансово комфортно" і вважає свій рівень достатку вищим за середній.