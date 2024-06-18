Зірка "Скаженого весілля" зізнався, скільки грошей заробляє на місяць
Український актор і зірка фільму "Скажене весілля" Арам Арзуманян зізнався, скільки заробляє грошей на місяць і на що витрачає більше всього.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтервю артиста Славі Дьоміну.
Арам Арзуманян розповів про заробітки
Зі слів знаменитості, основним джерелом його доходу наразі є акторська кар’єра.
У середньому, каже артист, він заробляє від 60 до 100 тисяч гривень щомісяця. Багато коштів йде на побутові речі.
"Мені здається, я навіть більше витрачаю, ніж заробляю. На побутові в основному. У мене багато на бензин йде. Ну я ще доначу, у мене є друзі, яким я допомагаю постійно, бо вони там (на фронті, - Прим.ред), а я тут. Просто домашні якісь справи. У мене батьки тут живуть поряд зі мною", - поділився Арзуманян.
Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)
Найбільша матеріальна мрія актора
Зірка проживає разом із родиною у власній квартирі, однак каже, що мріє переїхати у будинок.
"Хочу собі будинок, але дружина цього не хоче. Вона каже, що у будинку завжди є робота, постійно треба щось робити, "а я не хочу цього". Ну а я навпаки", - сказав Арам.
Також артист зізнався, що хоче придбати нову машину, але у пріоритеті зараз дати дітям хорошу освіту.