Зірка "Скаженого весілля" зізнався, скільки грошей заробляє на місяць

Український актор і зірка фільму "Скажене весілля" Арам Арзуманян зізнався, скільки заробляє грошей на місяць і на що витрачає більше всього.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтервю артиста Славі Дьоміну .

Арам Арзуманян розповів про заробітки

Зі слів знаменитості, основним джерелом його доходу наразі є акторська кар’єра.

У середньому, каже артист, він заробляє від 60 до 100 тисяч гривень щомісяця. Багато коштів йде на побутові речі.

"Мені здається, я навіть більше витрачаю, ніж заробляю. На побутові в основному. У мене багато на бензин йде. Ну я ще доначу, у мене є друзі, яким я допомагаю постійно, бо вони там (на фронті, - Прим.ред), а я тут. Просто домашні якісь справи. У мене батьки тут живуть поряд зі мною", - поділився Арзуманян.

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

Найбільша матеріальна мрія актора

Зірка проживає разом із родиною у власній квартирі, однак каже, що мріє переїхати у будинок.

"Хочу собі будинок, але дружина цього не хоче. Вона каже, що у будинку завжди є робота, постійно треба щось робити, "а я не хочу цього". Ну а я навпаки", - сказав Арам.

Також артист зізнався, що хоче придбати нову машину, але у пріоритеті зараз дати дітям хорошу освіту.