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Звезда "Лиги смеха" Гевко признался, сколько зарабатывает и тратит во время войны

Виктор Гевко (фото: instagram.com/gevko_v)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский комик Виктор Гевко рассказал о заработках во время войны, а также признался, сколько тратит.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью победителя "Лиги смеха" Славе Демину.

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Так, изучив Instagram-страницу Гевко, Демин сделал вывод, что ежемесячный доход ведущего, который участвует в многочисленных юмористических проектах, составляет в среднем от 10 до 15 тысяч долларов.

"Ты классно считаешь. Мне нравится, как ты считаешь, пусть бы оно так и было - было бы нормально. Не всегда оно так бывает, бывает по-разному, конечно. Если бы ты позвонил ко мне и сказал, что надо через три дня выступить или что-то провести - мы можем договориться с тобой гораздо дешевле", - поделился участник и основатель команды "V.I.P Тернополь".

Виктор Гевко (фото: instagram.com/gevko_v)

"Военным также я делаю скидку. Мы можем встретиться на вашем празднике и за тысячу долларов, надо, чтобы так сложились обстоятельства. Но в этом плане я довольно гибкий. Заранее - это дороже", - добавил он.

Гевко подтвердил, что его ежемесячный доход превышает 5 тысяч долларов. Что касается расходов, актер признался, что его семья тратит "значительные суммы".

"Квартира, коммуналка, машины, заправить машины. Такие повседневные расходы, где-то 2 тысячи долларов", - признался автор и актер сериалов "Однажды под Полтавой", "Страна У", "Сказки У“.

Часть заработка, говорит юморист, он инвестирует в себя, в "V.I.P Тернополь" и другие проекты.

Виктор отметил, что чувствует себя "финансово комфортно" и считает свой уровень достатка выше среднего.

 

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