"Здивує багатьох". Тарас Тополя зізнався, скільки та як заробляє під час війни

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя зізнався, скільки заробляє під час війни та що йому приносить дохід.

Деталі

Зі слів артиста, у нього з іншим учасником "Антитіл", клавішником Сергієм, є бізнес. Однак ніяких подробиць він розкривати не став.

“Я ніколи не був у нужді. Я знаю, що таке гроші, я знаю і як їх заробляти. Я знаю їм ціну. Я вмію їх рахувати. Я вмію їх витрачати. Багато грошей я і Сергій Вусик віддаємо на благочинність. Ми це не афішуємо. Як правило це стається у такому авральному форматі, коли треба щось терміново закрили”, - поділився Тарас.

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

Також він зазначив, що заробляє "непогано". Однак оприлюднить свої заробітки лише тоді, коли прийде час. Каже, що це може багатьох "здивувати".

На уточнююче запитання, чи мова йде про більш ніж 5000 доларів (206 000 грн), Тополя відповів, що так.

"Я не люблю говорити про гроші, тому що це ненеприємніша тема, особливо коли хтось їх рахує. Гурт "Антитіла" зустріли повномасштабне вторгнення, коли у нас було досить багато грошей на рахунках. Чому? Тому що ми ставимося до витрат дуже скрупульозно, у межах розумного. Ми не купимо квартиру, нову машину”, - розповів співак.

"Антитіла" (фото: instagram.com/tarastopolia)

Також артист додав, що за весь час своєї музичної кар’єри він міг дозволити собі безліч разів придбати нове авто, однак у пріоритеті завжди були кліпи, які обходяться від 40 до 50000 доларів.

"До грошей, їх заробляння і витрачання потрібно підходити з розумом. А це в "Антитіл" було завжди і є в мене. Тому я, на щастя, маю змогу забезпечувати свою родину у необхідній мірі", - підсумував Тополя.