Різатдінова приголомшила зізнанням про 7-річного сина: "Він не знає, хто його батько"

Українська гімнастка Анна Різатдінова розповіла, що її син Роман не знає, хто є його батьком.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю спортсменки Славі Дьоміну.

Вона зазначила, що не говорила синові нічого поганого про його батька - колишнього народного депутата й олігарха Олександра Онищенка, який мешкає за кордоном.

"Коли кажуть: "У тебе батько козел", це означає, що і в дитині є половина цього козла. Не можна при дитині та навіть не тільки при дитині (говорити - ред.), тому що дитина - це половина мами, половина тата. Ось тут я повинна бути сильною, пропрацьованою, щоб не говорити", - зазначила гімнастка.

На запитання Дьоміна, що Різатдінова розповідає 7-річному Ромі про його батька, Анна відповіла, що вони взагалі не говорять про нього.

"Ми не говоримо про батька. Він не знає, хто його батько", - зазначила вона.

Також вона розповіла, що коли дитині було 5 років, вона бачила на фото свого батька.

"Ти знаєш хто це?" - "Ні, це дядько", - пригадала ту розмову із сином гімнастка.

Різатдінова зазначила, що з Онищенком вони взагалі не спілкуються.

"Так, у нас є спільна дитина. Але навіть щодо дитини ми не спілкуємося. Кілька років тому я отримала від нього дозвіл на виїзд із дитиною, щоб зі мною дитина виїжджала. Усе", - наголосила вона.

На запитання Дьоміна, як гімнастка реагуватиме на запитання хлопчика про батька, вона відповіла, що готується.

"Я готуюся до таких питань, я репетирую. Я скажу, як є. Що в тебе є батько, біологічний, ось він. Хочеш, я дам номер. Хочеш, поспілкуєшся, запитаєш. Але я не буду поливати брудом, ось цього я не хочу", - наголосила вона.

Нагадаємо, Різатдінова перебувала у стосунках із колишнім народним депутатом і олігархом-втікачем Олександром Онищенком. Вони довгий час приховували свій роман, але 2017 року стало відомо, що Анна народила від нього сина Романа.

У 2019-му пара оголосила про розрив. За словами гімнастки, в офіційному шлюбі з Онищенком вона ніколи не була.



Олександр Онищенко та Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Наразі 7-річний син Різатдінової та Онищенка носить прізвище батька, однак спортсменка хоче, щоб у майбутньому її дитина змогла сама обрати собі прізвище. Таким чином Анна хоче захистити сина від хейту, з яким свого часу зіткнулася сама.

Анна виховує сина сама, а з Онищенком спілкується тільки в тому разі, якщо дитині необхідно зробити якийсь документ.



Син Різатдінової та Онищенка (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)