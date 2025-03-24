Зірка "Кріпосної" висловилася про весілля з коханим, від якого народила доньку

На запитання Дьоміна, чи є чоловік її офіційним чоловіком, зірка "Кріпосної" відповіла, що ні.

"Зараз ні", - зазначила Сагайдачна.

Водночас вона розповіла, що пропозиція руки та серця була.

"Не тому, що не було пропозиції. Пропозицію я отримала фактично одразу, коли ми тільки познайомилися. Він одразу зробив мені пропозицію. Він сказав: "Я шукав тебе все життя", - зазначила актриса.

Оскільки на той момент Анна Сагайдачна тільки-но розлучилася з другим чоловіком, вона не поспішала знову пов'язувати себе шлюбом.

"Не так відразу, давай пізніше. Я тільки отримую документ про розлучення і що відразу бігти в загс", - підкреслила Сагайдачна.

Потім під час бесіди Дьомін знову запитав, чи готова актриса до заміжжя зараз.

"Я думаю, готова. Знаєш, чому я задумалася? Я не уявляю, в якому це форматі зараз має бути", - зізналася зірка "Кріпосної".

Водночас акторка хоче, щоб це було свято в колі найближчих.

"Хочеться, щоб це була подія. Нехай із найближчими, але подія", - наголосила вона.

Що відомо про особисте життя Сагайдачної

Актриса вже двічі була в офіційному шлюбі. Перший раз вона вийшла заміж у студентські роки. Цей шлюб тривав недовго і, за словами Сагайдачної, проблеми в ньому почалися відразу.

Вдруге вона вийшла заміж за Євгена Третяка. У цьому шлюбі народився син Тимур. Пара прожила разом близько 5 років, однак у 2024 році стало відомо, що Анна Сагайдачна розлучилася. Це сталося наприкінці 2023 року.

Лише через кілька місяців після новини про розлучення вона розповіла, що знову вагітна.

Про нового коханого, якому акторка в грудні народила доньку, практично нічого не відомо. Чоловік є приватним підприємцем.



Анна Сагайдачна з батьком своєї доньки (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Вас також може зацікавити