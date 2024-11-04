Через 4 місяці після розлучення: зірка українських серіалів оголосила про другу вагітність
Українська акторка Анна Сагайдачна, яка у червні цього року повідомила про розлучення з чоловіком, оголосила про другу вагітність.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.
Так, артистка опублікувала ролик, на якому продемонструвала свій помітно округлий животик.
Cудячи з його розміру, Анна перебуває на останніх місяцях вагітності.
"Тепер я готова поділитися з вами", - підписала кадри Сагайдачна.
Реакція фанів
Користувачі мережі засипали акторку привітаннями, а дехто ще не встиг відійти від новини про розлучення Сагайдачної з чоловіком, тож мали неоднозначну реакцію.
- Ви ж наче тільки розлучились
- Боже, вітаю, ну нічого собі як ховала
- Анюта! Вітаю тебе! Безмежно рада за тебе
- Краса, це величезне щастя, Україні треба майбутнє покоління!
- Вагітність той стан, коли набрані зайві кілограми тільки в радість
Що відомо про особисте життя Анни Сагайдачної
Зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна пять років перебувала у шлюбі з Євгеном Третяком. Однак у червні цього року повідомила, що вони розлучилися.
За словами акторки, ще з минулого року вони вже не разом, проте вона довго наважувалася зізнатися у цьому шанувальникам.
Анна Сагайдачна з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Втім, артистка додала, що попри це, вони залишаються чудовими батьками синочка Тимура.
"Я довго відкладала цей допис ще з минулого року. Чи то слів не могла підібрати, чи то сміливості не вистачало… Ти найкращий тато для нашого сина - іншого я навіть не уявляю. Я вдячна тобі за наш довгий шлях разом. І нехай далі ми крокуємо окремо, наш Тіма - це наш найбільший скарб і наш зв'язок назавжди. Життя продовжується. Далі буде…", - зворушила Сагайдачна.
Анна Сагайдачна з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Відтоді Анна почала оберігати своє приватне життя від уваги громадськості. Здається, що останнім часом в її особистому житті відбулися певні зміни. Крім того, на безіменному пальці акторки можна помітити золоту каблучку, яка дуже нагадує обручку.