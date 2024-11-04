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Через 4 місяці після розлучення: зірка українських серіалів оголосила про другу вагітність

Понеділок 04 листопада 2024 17:25
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Через 4 місяці після розлучення: зірка українських серіалів оголосила про другу вагітність Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Анна Сагайдачна, яка у червні цього року повідомила про розлучення з чоловіком, оголосила про другу вагітність.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Так, артистка опублікувала ролик, на якому продемонструвала свій помітно округлий животик.

Cудячи з його розміру, Анна перебуває на останніх місяцях вагітності.

"Тепер я готова поділитися з вами", - підписала кадри Сагайдачна.

Реакція фанів

Користувачі мережі засипали акторку привітаннями, а дехто ще не встиг відійти від новини про розлучення Сагайдачної з чоловіком, тож мали неоднозначну реакцію.

  • Ви ж наче тільки розлучились
  • Боже, вітаю, ну нічого собі як ховала
  • Анюта! Вітаю тебе! Безмежно рада за тебе
  • Краса, це величезне щастя, Україні треба майбутнє покоління!
  • Вагітність той стан, коли набрані зайві кілограми тільки в радість

Що відомо про особисте життя Анни Сагайдачної

Зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна пять років перебувала у шлюбі з Євгеном Третяком. Однак у червні цього року повідомила, що вони розлучилися.

За словами акторки, ще з минулого року вони вже не разом, проте вона довго наважувалася зізнатися у цьому шанувальникам.

Через 4 місяці після розлучення: зірка українських серіалів оголосила про другу вагітність

Анна Сагайдачна з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Втім, артистка додала, що попри це, вони залишаються чудовими батьками синочка Тимура.

"Я довго відкладала цей допис ще з минулого року. Чи то слів не могла підібрати, чи то сміливості не вистачало… Ти найкращий тато для нашого сина - іншого я навіть не уявляю. Я вдячна тобі за наш довгий шлях разом. І нехай далі ми крокуємо окремо, наш Тіма - це наш найбільший скарб і наш зв'язок назавжди. Життя продовжується. Далі буде…", - зворушила Сагайдачна.

Через 4 місяці після розлучення: зірка українських серіалів оголосила про другу вагітність

Анна Сагайдачна з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Відтоді Анна почала оберігати своє приватне життя від уваги громадськості. Здається, що останнім часом в її особистому житті відбулися певні зміни. Крім того, на безіменному пальці акторки можна помітити золоту каблучку, яка дуже нагадує обручку.

Нещодавно екс-дружина Андрія Пятова розповіла, чи він їй зраджував.

Також переможниця "Холостяка" вперше зізналася, чому розійшлася з Чмерковським.

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