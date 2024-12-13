Зірка "Кріпосної" вдруге стала мамою і показалася у пологовому

Так, поповнення у родині знаменитості сталося 12 грудня. Повідомила про це Анна, опублікувавши знімок, де позує спиною, а перед нею сидить старший син, який уважно дивиться на малюка, якого мама тримає на руках.

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До поста артистка додала геомітку, яка вказувала на міський пологовий будинок, натякаючи на радісну подію.

Вже 13 грудня Сагайдачна підтвердила народження малюка, однак стать дитини вона поки не розкриває.

"Ми так довго чекали на тебе...", - написала акторка.

Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Зазначимо, що артистка виховує сина Тимура, якого народила у шлюбі з Євгеном Третяком. Подружжя розлучилося у 2023 році, але про це стало відомо лише влітку.

Анна Сагайдачна з екс-чоловіком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Наразі акторка не розголошує подробиць свого особистого життя, хоча очевидно, що вона більше не самотня.

Цікаво, що на її руці можна помітити каблучку, дуже схожу на обручку, що викликає розмови про можливий новий шлюб.