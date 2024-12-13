Звезда "Крепостной" во второй раз стала мамой и показалась в роддоме

Так, пополнение в семье знаменитости произошло 12 декабря. Сообщила об этом Анна, опубликовав снимок, где позирует спиной, а перед ней сидит старший сын, который внимательно смотрит на малыша, которого мама держит на руках.

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К посту артистка добавила геометки, которая указывала на городской роддом, намекая на радостное событие.

Уже 13 декабря Сагайдачная подтвердила рождение малыша, однако пол ребенка она пока не раскрывает.

"Мы так долго ждали тебя...", - написала актриса.

Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Отметим, что артистка воспитывает сына Тимура, которого родила в браке с Евгением Третьяком. Супруги развелись в 2023 году, но об этом стало известно только летом.

Анна Сагайдачная с экс-супругом (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Сейчас актриса не разглашает подробностей своей личной жизни, хотя очевидно, что она больше не одинока.

Интересно, что на ее руке можно заметить кольцо, очень похожее на обручальное, что вызывает разговоры о возможном новом браке.