Звезда "Кріпосної" рассказала о состоянии новорожденной дочери после госпитализации и предупредила всех родителей

Известная украинская актриса Анна Сагайдачная, которая недавно оказалась в больнице с новорожденной дочерью , поделилась подробностями о самочувствии ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды "Кріпосної".

Анна Сагайдачная попала с дочерью в больницу - что известно

Артистка вышла на связь со своими подписчиками и написала пост. Оказывается причиной госпитализации стал банальный насморк, однако у новорожденных детей могут из-з него быть осложнения - вплоть до пневмонии.

Сагайдачная с дочкой оказалась в больнице (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

"Пусть это будет первый и последний раз, когда мы очутились в больничной палате. Если коротко: никогда бы не подумала, что насморк у таких малышей - это такая беда", - отметила Сагайдачная.

"Они же сами ничего сделать не могут - оно там застаивается и мешает и дышать, и есть, а потом быстро опускается и может очень быстро перерасти в воспаление легких", - рассказала актриса.

Она также продолжила и предупредила всех молодых родителей.

"Как только у малыша появляются сопельки - сразу вымывайте их, сонируйте носик, потому что когда они опустятся ниже, то уже будет проблема", - подчеркнула артистка.

Сагайдачная с дочкой в больнице (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Судя по всему актрису с дочкой уже отпустили домой.

"В Сториз покажу, как мы теперь с этим справляемся дома, может кому-то пригодится", - отметила она.

Что известно про Анну Сагайдачную

Сагайдачная - украинская актриса кино, театра и дубляжа.

Родилась в 1989 году в Харьковской области. С детства любила музыку и даже собиралась поступить в музучилище, но судьба распорядилась иначе.

Будущая артистка окончила два театральных вуза: Киевский национальный университет культуры и искусств и Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Некоторое время работала аниматором.

Только в 2008 году получила свою первую роль - в фильме "Рідні люди". Сыграла в более чем 40 фильмах и сериалах, а также известна как актриса дубляжа.

Была замужем за продюсером Евгением Третьяком, у них есть общий сын Тимур.

В прошлом году пара развелась, а всего через несколько месяцев актриса огорошила новостью, что снова беременна. Своего избранника она пока что не рассекретила и не показала его лицо.

В конце 2024 года она стала мамой во второй раз - у нее родилась дочь.

Сагайдачная с новым избранником и дочкой, а также с сыном (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)