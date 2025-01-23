Григорій Решетнік натякнув, хто може стати новим "Холостяком"
Ведучий популярного реаліті-шоу "Холостяк" Григорій Решетнік, який раніше відреагував на публічну сварку Інни й Терена, натякнув, хто може стати новим головним героєм у 14-му сезоні.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, він у Stories написав, що підготовка до нового сезону вже в самому розпалі.
"Як ви знаєте, я вже почав "полювання" на найбажаніших холостяків країни. Від вас залежить, хто стане головним героєм 14-го сезону проекту. Тому голосуйте в наступній сториз", - зазначив Решетник.
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Потім він опублікував фото з українським футболістом, колишнім воротарем "Динамо" і збірної України Денисом Бойком.
"Днями зустрів легенду українського футболу Дениса Бойка. Знайомі вже років 10, тому Денис поділився, що він зараз холостяк", - зазначив телеведучий.
Також він залишив у Stories голосування.
"Дівчата, що скажете?" - з гумором запитав Решетнік.
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Зазначимо, що офіційної інформації про те, хто може стати новим холостяком, поки що немає.
Що відомо про Дениса Бойка
Бойко - український футболіст, воротар.
Народився 29 січня 1988 року. З 6 років займався футболом.
У лютому 2010 року був заявлений у чемпіонаті України за першу команду "Динамо". 9 травня дебютував в офіційній грі.
Також грав за "Дніпро", турецький "Бешикташ", іспанську "Малагу", а також за збірну України.
Денис Бойко (фото: instagram.com/king_kong_71)
Особисте життя
29 квітня 2011 року Бойко одружився з дівчиною на ім'я Ольга. Потім він розлучився та одружився вдруге у 2012 році.
Другу дружину воротаря звали Валерія. Від попередніх стосунків у неї залишився син Нестор, якого Бойко допомагав виховувати.
Він розповідав в інтерв'ю, що це було кохання з першого погляду. А познайомила пару їхня спільна знайома.
Бойко з сином другої дружини (фото: instagram.com/king_kong_71)