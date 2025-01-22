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Звезда "Крепостной" с новорожденной дочерью оказалась в больнице: что известно

Среда 22 января 2025 16:40
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Звезда "Крепостной" с новорожденной дочерью оказалась в больнице: что известно Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Любовь Блажко

Актриса Анна Сагайдачная, которая недавно во второй раз стала мамой, оказалась с маленькой дочкой в больнице. В своих соцсетях она рассказала, что стало причиной.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости пишет об этом детальнее.

Что говорит Сагайдачная

Дело в том, что накануне заболел ее сын Тимур. Мальчик выздоровел, однако сейчас болезнь перешла к ее новорожденной дочери. Поэтому Сагайдачной вместе с малышкой пришлось ехать в больницу, чтобы получить квалифицированную помощь.

"Не в этом месте я бы хотела оказаться сейчас, тем более с ребенком, но имеем, что имеем. Когда у тебя двое детей и больше, то старшие приносят какие-то бациллы домой и болеют все. Тима вылечили, теперь заболела манюнька. Ничего...Надеюсь, все будет хорошо!" - сказала Анна, выйдя на связь в stories.

Звезда &quot;Крепостной&quot; с новорожденной дочерью оказалась в больнице: что известно

Сагайдачная с дочкой в больнице (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Она также показала себя с крохой на руках, а позже - свое "путешествие" после того, как вышла из больничной палаты. Сагайдачная рассказала, что "можно почувствовать себя как на отдыхе в Карпатах, если спуститься в холл клиники". Но, как отметила актриса, отпуск в Буковеле обошелся бы ей куда дешевле, чем лечение.

Звезда &quot;Крепостной&quot; с новорожденной дочерью оказалась в больнице: что известноСагайдачная с дочкой в больнице (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Что известно об Анне Сагайдачной и ее личной жизни

Звезда украинских фильмов и сериалов во второй раз стала мамой в декабре. Тогда она поделилась радостной вестью в соцсетях и показала трогательные кадры из роддома.

Стать мамой снова она решилась после того, как летом прошлого года объявила о разводе с мужем - продюсером Евгением Третьяком. Анна говорила о том, что разрыв между ними произошел раньше, однако заговорить об этом публично она решилась лишь со временем.

Звезда &quot;Крепостной&quot; с новорожденной дочерью оказалась в больнице: что известноАнна Сагайдачная с экс-мужем (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Что касается нового избранника звезды, то рассекречивать какую-то информацию о нем Сагайдачная не спешит. Лишь недавно она показала совместное фото с возлюбленным, на котором можно увидеть часть его лица. Раскрывать любые другие подробности по этому поводу она не хочет, но говорит, что сделает это, как только появится такое желание.

Звезда &quot;Крепостной&quot; с новорожденной дочерью оказалась в больнице: что известноЛичная жизнь Анны Сагайдачной (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Анна Сагайдачная снялась не только в сериале "Крепостная". Она также известна ролями в других популярных кинопроектах. Например, 35-летняя актриса снималась в фильмах и сериалах "Справедливость", "Без тебя", "Отпуск в сосновом лесу", "Контакт", "Маршруты судьбы", "Женский доктор", "Прокуроры", "Тростинка на ветру" и других.

Кроме актерства, Сагайдачная также занимается дублированием, увлекается скалолазанием, танцами и пением.

Звезда &quot;Крепостной&quot; с новорожденной дочерью оказалась в больнице: что известноСагайдачная воспитывает сына от прошлых своих отношений (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

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Тем временем известная украинская актриса призналась, почему почти не общается с матерью.

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