Зірка "Холостяка" замилувала відео з новонародженим сином, який помітно підріс

"Наші перші досягнення. Просто на пам'ять залишу це тут", - зазначила в підписі до відео Станішевська.

У ролику показано, як її чоловік ніжно тримає малюка, який помітно підріс, на ручках. А Тео демонструє свою нове вміння - тримати голову. Зазначимо, що хлопчик як дві краплі води схожий на свого батька.

Як відреагували в мережі

Фоловери молодої мами тут же почали коментувати миле відео, багато хто зазначив, що малюк дуже схожий на батька:

"Боже, це як машина часу: маленький Вітя і великий Вітя. Наче ШІ створив це відео"

"Він сам у шоці, що так уміє"

"Дуже схожий на тата"

"А як йому самому подобається, що він так уміє"

"Татова намистинка"

"На цю милоту можна дивитися вічно"

"Який солодкий хлопчик".



Син Яни Станішевської (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Хто така Яна Станішевська

Дівчина брала участь у телепроекті про кохання "Холостяк" у 2013 році. Головним героєм був Андрій Іскорнєв - пластичний хірург, який займався естетичними та реконструктивними операціями на обличчі. Цей сезон став найскандальнішим в історії шоу, оскільки холостяк вручив каблучку одній дівчині (Анні Козир), проте стосунки під час зйомок у нього нібито були з іншою (Яна Станішевська).

Повідомлялося, що дівчина завагітніла. Через це Андрій Іскорнєв кинув Анну і став будувати стосунки з Яною. Але у неї стався викидень, і стосунки з холостяком зійшли нанівець. Чи була ця історія вигадана для піару або ж насправді - учасниця "Холостяка" не коментувала.

Після цього Іскорнєв зустрічався з третьою дівчиною з шоу - Іриною Скориковою, вони якийсь час навіть жили разом.

У 2014 році Станішевська вийшла заміж за свого однокласника Віктора. Пара вже понад 5 років проживає за кордоном.

У 2024 році подружжя вперше стало батьками - у них народився син Теодор (Тео). Пара планувала народжувати в США, проте через проблеми зі здоров'ям Станішевської малюк народився раніше терміну в Кенії.

Дівчина вже встигла скинути зайві кілограми й прийти в допологову форму.



Станішевська з чоловіком (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

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