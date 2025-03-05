Зірка "Холостяка" замилувала відео з новонародженим сином, який помітно підріс

Фіналістка третього сезону реаліті-шоу про кохання "Холостяк" Яна Станішевська, яка нещодавно вперше стала мамою, показала, як підріс її син Тео.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.
"Наші перші досягнення. Просто на пам'ять залишу це тут", - зазначила в підписі до відео Станішевська.
У ролику показано, як її чоловік ніжно тримає малюка, який помітно підріс, на ручках. А Тео демонструє свою нове вміння - тримати голову. Зазначимо, що хлопчик як дві краплі води схожий на свого батька.
Фоловери молодої мами тут же почали коментувати миле відео, багато хто зазначив, що малюк дуже схожий на батька:
Син Яни Станішевської (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Дівчина брала участь у телепроекті про кохання "Холостяк" у 2013 році. Головним героєм був Андрій Іскорнєв - пластичний хірург, який займався естетичними та реконструктивними операціями на обличчі. Цей сезон став найскандальнішим в історії шоу, оскільки холостяк вручив каблучку одній дівчині (Анні Козир), проте стосунки під час зйомок у нього нібито були з іншою (Яна Станішевська).
Повідомлялося, що дівчина завагітніла. Через це Андрій Іскорнєв кинув Анну і став будувати стосунки з Яною. Але у неї стався викидень, і стосунки з холостяком зійшли нанівець. Чи була ця історія вигадана для піару або ж насправді - учасниця "Холостяка" не коментувала.
Після цього Іскорнєв зустрічався з третьою дівчиною з шоу - Іриною Скориковою, вони якийсь час навіть жили разом.
У 2014 році Станішевська вийшла заміж за свого однокласника Віктора. Пара вже понад 5 років проживає за кордоном.
У 2024 році подружжя вперше стало батьками - у них народився син Теодор (Тео). Пара планувала народжувати в США, проте через проблеми зі здоров'ям Станішевської малюк народився раніше терміну в Кенії.
Дівчина вже встигла скинути зайві кілограми й прийти в допологову форму.
Станішевська з чоловіком (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
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