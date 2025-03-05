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Звезда "Холостяка" умилила видео с новорожденным сыном, который заметно подрос

Яна Станишевская (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Автор: Катерина Собкова

Финалистка третьего сезона реалити-шоу про любовь "Холостяк" Яна Станишевская, которая недавно впервые стала мамой, показала, как подрос ее сын Тео.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее пост в Instagram.

"Наши первые достижения. Просто на память оставлю это тут", - отметила в подписи к видео Станишевская.

В ролике показано, как ее супруг нежно держит малыша, который заметно подрос, на ручках. А Тео демонстрирует свою новую способность - держать голову. Отметим, что мальчик как две капли воды похож на своего отца.

 

Как отреагировали в сети

Фолловеры молодой мамы тут же принялись комментировать милое видео, многие отметили, что малыш очень похож на отца:

  • "Боже, это как машина времени: маленький Витя и большой Витя. Как будто ИИ создал это видео"
  • "Он сам в шоке, что так умеет"
  • "Очень похож на папу"
  • "А как ему самому нравится, что он так умеет"
  • "Папина бусинка"
  • "На эту милоту можно смотреть вечно"
  • "Какой сладкий мальчик".


Сын Яны Станишевской (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Кто такая Яна Станишевская

Девушка участвовала в телепроекте про любовь "Холостяк" в 2013 году. Главным героем был Андрей Искорнев - пластический хирург, который занимался эстетическими и реконструктивными операциями на лице. Этот сезон стал самым скандальным в истории шоу, так как холостяк вручил кольцо одной девушке (Анне Козырь), однако отношения во время сьемок у него якобы были с другой (Яна Станишевская).

Сообщалось, что девушка забеременела. Из-за этого Андрей Искорнев бросил Анну и стал строить отношения с Яной. Но у нее случился выкидыш, и отношения с холостяком сошли на нет. Была ли эта история придумана для пиара или же на самом деле - участница "Холостяка" не комментировала.

После этого Искорнев встречался с третьей девушкой из шоу - Ириной Скориковой, они какое-то время даже жили вместе.

В 2014 году Станишевская вышла замуж за своего одноклассника Виктора. Пара уже более 5 лет проживает за границей.

В 2024 году супруги впервые стали родителями - у них родился сын Теодор (Тео). Пара планировала рожать в США, однако из-за проблем со здоровьем Станишевской малыш родился раньше срока в Кении.

Девушка уже успела скинуть лишние килограммы и прийти в дородовую фрму.

Станишевская с мужем (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

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