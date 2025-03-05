Звезда "Холостяка" умилила видео с новорожденным сыном, который заметно подрос

"Наши первые достижения. Просто на память оставлю это тут", - отметила в подписи к видео Станишевская.

В ролике показано, как ее супруг нежно держит малыша, который заметно подрос, на ручках. А Тео демонстрирует свою новую способность - держать голову. Отметим, что мальчик как две капли воды похож на своего отца.

Как отреагировали в сети

Фолловеры молодой мамы тут же принялись комментировать милое видео, многие отметили, что малыш очень похож на отца:

"Боже, это как машина времени: маленький Витя и большой Витя. Как будто ИИ создал это видео"

"Он сам в шоке, что так умеет"

"Очень похож на папу"

"А как ему самому нравится, что он так умеет"

"Папина бусинка"

"На эту милоту можно смотреть вечно"

"Какой сладкий мальчик".



Сын Яны Станишевской (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Кто такая Яна Станишевская

Девушка участвовала в телепроекте про любовь "Холостяк" в 2013 году. Главным героем был Андрей Искорнев - пластический хирург, который занимался эстетическими и реконструктивными операциями на лице. Этот сезон стал самым скандальным в истории шоу, так как холостяк вручил кольцо одной девушке (Анне Козырь), однако отношения во время сьемок у него якобы были с другой (Яна Станишевская).

Сообщалось, что девушка забеременела. Из-за этого Андрей Искорнев бросил Анну и стал строить отношения с Яной. Но у нее случился выкидыш, и отношения с холостяком сошли на нет. Была ли эта история придумана для пиара или же на самом деле - участница "Холостяка" не комментировала.

После этого Искорнев встречался с третьей девушкой из шоу - Ириной Скориковой, они какое-то время даже жили вместе.

В 2014 году Станишевская вышла замуж за своего одноклассника Виктора. Пара уже более 5 лет проживает за границей.

В 2024 году супруги впервые стали родителями - у них родился сын Теодор (Тео). Пара планировала рожать в США, однако из-за проблем со здоровьем Станишевской малыш родился раньше срока в Кении.

Девушка уже успела скинуть лишние килограммы и прийти в дородовую фрму.



Станишевская с мужем (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

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