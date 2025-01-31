Зірка "Холостяка" зачарувала новим фото новонародженого сина: на кого він схожий

"Знайомтеся, Нобіуз Теодор. Відсьогодні офіційно +1 громадянин України", - підписала вона миле фото.



Син Яни Станішевської (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Зазначимо, що батьки вже створили власний акаунт в Instagram для малюка, де показують, як він росте і змінюється.



Скриншот

Як відреагували в мережі

Підписники Станішевської одразу ж почали коментувати милу публікацію і зазначили, на кого схожа дитина:

"Ура! Вітаємо, наш дорогий Тео, такий солоденький"

"Як же схожий на тата"

"Він красунчик! Здоров'я мамі та малюку"

"Яночко, я за вас так радію. Синочок так схожий на тата. Але він ще буде змінюватися в міру зростання, і матуся буде десь присутня"

"Мінікопія Віктора"

"Тепер залишилося одягнути вишиванку"

"Схожий на тата"

"Який гарний українець"

"Козак"

"Нехай росте здоровим і бачить тільки мирне небо"

"Вітаю маленького українця".

Станішевська з чоловіком (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Нагадаємо, у 2013 році Станішевська була однією з фіналісток найскандальнішого сезону "Холостяка" з пластичним хірургом Андрієм Іскорнєвим. У неї нібито був роман із холостяком на проєкті, внаслідок чого дівчина завагітніла. Однак незабаром вагітність закінчилася викиднем, а стосунки пари не склалися.

Після закінчення шоу дівчина вийшла заміж за свого однокласника Віктора Нобіуза.

Минулого року пара відсвяткувала олов'яне весілля - 10 років спільного життя. Кілька років тому вони переїхали до Польщі, а зараз живуть у Кенії.

Наприкінці 2024 року в них народився первісток - малюка назвали Теодор, скорочено Тео.

Також Станішевська розсекретила, скільки кілограмів набрала під час вагітності.



Яна Станішевська з чоловіком (фото: instagram.com/stanishevska_iana)