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Зірка "Холостяка" зачарувала новим фото новонародженого сина: на кого він схожий

Яна Станішевська (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Автор: Катерина Собкова

Фіналістка третього сезону реаліті-шоу про кохання "Холостяк" Яна Станішевська, яка нещодавно потрапила до лікарні, показала в мережі свого новонародженого сина.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

"Знайомтеся, Нобіуз Теодор. Відсьогодні офіційно +1 громадянин України", - підписала вона миле фото.

Син Яни Станішевської (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Зазначимо, що батьки вже створили власний акаунт в Instagram для малюка, де показують, як він росте і змінюється.

Скриншот

Як відреагували в мережі

Підписники Станішевської одразу ж почали коментувати милу публікацію і зазначили, на кого схожа дитина:

  • "Ура! Вітаємо, наш дорогий Тео, такий солоденький"
  • "Як же схожий на тата"
  • "Він красунчик! Здоров'я мамі та малюку"
  • "Яночко, я за вас так радію. Синочок так схожий на тата. Але він ще буде змінюватися в міру зростання, і матуся буде десь присутня"
  • "Мінікопія Віктора"
  • "Тепер залишилося одягнути вишиванку"
  • "Схожий на тата"
  • "Який гарний українець"
  • "Козак"
  • "Нехай росте здоровим і бачить тільки мирне небо"
  • "Вітаю маленького українця".

Станішевська з чоловіком (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Нагадаємо, у 2013 році Станішевська була однією з фіналісток найскандальнішого сезону "Холостяка" з пластичним хірургом Андрієм Іскорнєвим. У неї нібито був роман із холостяком на проєкті, внаслідок чого дівчина завагітніла. Однак незабаром вагітність закінчилася викиднем, а стосунки пари не склалися.

Після закінчення шоу дівчина вийшла заміж за свого однокласника Віктора Нобіуза.

Минулого року пара відсвяткувала олов'яне весілля - 10 років спільного життя. Кілька років тому вони переїхали до Польщі, а зараз живуть у Кенії.

Наприкінці 2024 року в них народився первісток - малюка назвали Теодор, скорочено Тео.

Також Станішевська розсекретила, скільки кілограмів набрала під час вагітності.

Яна Станішевська з чоловіком (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

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