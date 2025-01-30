Лілія Ребрик показала, як виросла її молодша донька за 8 місяців: милі фото
Українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик, яка раніше показала на рідкісних фото своїх батьків, цього разу продемонструвала, як виросла її молодша донька Адель.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Так, зірка опублікувала серію знімків Адель в однаковому вбранні, як тільки вона народилася і коли їй виповнилося 8 місяців.
Дочка Лілії Ребрик та Андрія Дикого (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Від newborn до "вже не сплю". Ці фото для мене - справжній скарб", - підкреслила Ребрик.
Молодша донька Лілії Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Це фантастична ідея! В однакових образах з різницею у 8 місяців свого першого, такого важливого року життя", - зазначила актриса.
Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Кожен знімок зроблений у вигляді колажу. На фото зверху дочка Ребрик виглядає ще зовсім крихітною і найчастіше спить. А вже за 8 місяців видно, як дівчинка підросла і вже може сидіти й посміхатися на камеру.
Ребрик показала молодшу дочку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
На світлинах маленька Адель позує в різних "луках": у милих боді з рюшами й пов'язками з бантиками та квітковими композиціями на голові, у в'язаних "чоловічках" з мереживом, з кумедними іграшками в руках. На деяких знімках вона також сфотографована в незвичних чепчиках.
Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Як відреагували в мережі
Фоловери української ведучої тут же почали коментувати незвичну зйомку і просто засипали компліментами її молодшу донечку:
- "Уже вся країна закохана в цю маленьку лялечку. Аделька - зірочка! А які емоції! Оченята, усмішка!" - зазначила акторка Ольга Сумська
- "Чудова ідея, насолодилася переглядом"
- "Ох вже ці оченята. Розіб'ють чимало сердець"
- "Мамина красуня, татова копія"
- "Така гарна ідея"
- "Як час летить. Красуня"
- "Така солоденька булочка"
- "Дійсно чарівна дівчинка, а емоції просто не передати"
- "Не можу зрозуміти, на кого Аделька більше схожа - на Полінку чи Діанку".
Донька Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, Лілія Ребрик з 2011 року одружена з хореографом і танцюристом Андрієм Диким, з яким познайомилася на проєкт "Танці з зірками".
Пара виховує трьох доньок: 11-річну Діану, 6-річну Поліну та Адель, якій скоро виповниться 1 рік. До слова, її ім'я складається з літер, які є в іменах кожного члена їхньої сім'ї - Лілії, Андрія, Діани та Поліни.
Малятко нещодавно сказало своє перше слово - "мама". А нещодавно Ребрик захопила зворушливим відео, як вони обирають з молодшою донькою наречених.
Лілія Ребрик з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)