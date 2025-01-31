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Звезда "Холостяка" очаровала новым фото новорожденного сына: на кого он похож

Яна Станишевская (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Автор: Катерина Собкова

Финалистка третьего сезона реалити-шоу про любовь "Холостяк" Яна Станишевская, которая недавно попала в больницу, показала в сети своего новорожденного сына.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

"Знакомьтесь, Нобиуз Теодор. С сегодняшнего дня официально +1 гражданин Украины", - подписала она милое фото.

Сын Яны Станишевской (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Отметим, что родители уже создали собственный аккаунт в Instagram для малыша, где показывают, как он растет и меняется.

Скриншот

Как отреагировали в сети

Подписчики Станишевской тут же принялись комментировать милую публикацию и отметили, на кого похож ребенок:

  • "Ура! Поздравляем, наш дорогой Тео, такой сладенький"
  • "Как же похож на папу"
  • "Он красавчик! Здоровья маме и малышу"
  • "Яночка, я за вас так радуюсь. Сыночек так похож на папу. Но он еще будет меняться по мере роста, и мамочка будет где-то присутствовать"
  • "Мини-копия Виктора"
  • "Теперь осталось одеть вышиванку"
  • "Похожий на папу"
  • "Какой красивый украинец"
  • "Козак"
  • "Пусть растет здоровым и видит только мирное небо"
  • "Поздравляю маленького украинца".

Станишевская с мужем (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Напомним, в 2013 году Станишевская была одной из финалисток самого скандального сезона "Холостяка" с пластическим хирургом Андреем Искорневым. У нее якобы был роман с холостяком на проекте, вследствие чего девушка забеременела. Однако вскоре беременность закончилась выкидышем, а отношения пары не сложились.

После окончания шоу девушка вышла замуж за своего одноклассника Виктора Нобиуза.

В прошлом году пара отпраздновала оловянную свадьбу - 10 лет совместной жизни. Несколько лет назад они переехали в Польшу, а сейчас живут в Кении.

В конце 2024 года у них родился первенец - малыша назвали Теодор, сокращенно Тео.

Также Станишевская рассекретила, сколько килограммов набрала во время беременности.

Яна Станишевская с мужем (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

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