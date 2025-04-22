Зірка "Холостяка" Віка Клочко дала поради тим, хто хоче податись на проєкт: що варто знати до старту

Учасниця 13 сезону шоу "Холостяк" з Олександром Тереном Вікторія Клочко поділилася своїм досвідом участі в реаліті і дала поради тим, хто хоче відправити свою анкету на проєкт.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram тату-майстрині.

За словами Віки, той, хто мріє знайти на проєкті "казкове кохання", може зіштовхнутися з реальністю, яка виявиться набагато складнішою та глибшою.

"Власне ось, що треба знати тим, хто думає подаватись: йти на "Холостяка" - це не про 'от знайду любов і нарешті заживу', а скоріше про “у мене буде 0 контактів з зовнішнім світом, зате 24/7 зі своїми тригерами і це виявиться одним з найунікальніших досвідів в моєму житті”, - сказала блогерка. Віка Клочко дала поради майбутнім учасницям "Холостяка" (скріншот)

Вона наголошує, що очікування "казки" можуть зіграти злий жарт, адже шоу - це передусім реальність, де потрібно бути максимально справжньою.

"Головне - не чекати казки! Бо це не казка, а реаліті. А в реаліті - ти або справжня, або крінж", - поділилася думкою дівчина.

Учасниця минулого сезону каже, що саме на проєкті усвідомила, хто вона є, коли зникли всі звичні опори: телефон, стабільність, близьке оточення.

"Це був дуже особливий досвід, в якому я дізналась хто я така, коли в мене забрали телефон. Звичне життя. Моє оточення та спокій. “Холостяк” - тут не буде звичних опор. Зате багато себе справжньої", - зазначила Клочко. Віка Клочко дала поради майбутнім учасницям "Холостяка" (скріншот)

Вікторія додає, що не отримала на шоу ні кохання, ні статусу зірки - натомість дістала щось набагато цінніше: глибше розуміння себе та сили жінок, які були поруч.

"Проєкт не подарував мені кохання. Не зробив зіркою. Зате він показав, як важливо не втрачати себе. Не старатись сподобатись. Бути. Відчувати. І обирати себе. Знову і знову", - підсумувала тату-майстриня. Віка Клочко дала поради майбутнім учасницям "Холостяка" (скріншот)

Нагадаємо, 18 квітня телеканал СТБ оголосив ім'я головного героя 14-го сезону романтичного проєкту “Холостяк”. Ним став секс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк.

Автори проєкту повідомили, що отримали численні звернення від жінок, які активно просили запросити актора.

Враховуючи ці побажання, вони вирішили прислухатися до своїх глядачок.

Тим не менш, знайшлися ті, хто обурився вибором головного героя, зокрема через скандал, пов'язаний із прослуховуванням російськомовної музики раніше.