Відомий співак поставив крапку на чутках про роман з переможницею "Холостяка"

Співак та блогер Вадим Олійник, якому приписували роман з переможницею "Холостяка" Інною Бєлєнь, прокоментував чутки. Він відповів, чи є між ним та дівчиною щось, що можна назвати романтичними стосунками.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Олійник розповів в інтерв'ю на програмі "похатах".

Так, співак зазначив, що він дійсно знайомий з Інною. Разом вони брали участь в одному з проектів.

Але, запевняє Олійник, між ним та Бєлєнь нічого немає. Хоча він вважає її гарною дівчиною.

"Ні, ми не зустрічаємося, я не кликав Інну на каву. Вона дуже гарна дівчина, ми з нею знімалися в одному проекті на СТБ, це не зйомки нового "Холостяка", ні-ні. Ми там познайомилися і спілкувалися, але не більше", - пояснив Вадим.

Вадим Олійник (скріншот)

Також він зізнався, чи взяв би участь в новому "Холостяку" саме як головний герой. Виявилося, Олійник був не проти, а хейту та пліток - не боїться.

"Я розумію, що є певний відсоток людей, які будуть хейтити незалежно від того, хто там буде. Ну, ось так, тому що просто людям щось може не подобатися і все. Я думаю, в кожного шоу є відсоток людей, яким все не так. Але якщо говорити в рамках шоу - це розважальний проект, це романтичний проект. Я не бачу в цьому ніякої проблеми", - пояснив артист.

Що відомо про особисте життя Інни Бєлєнь

Після перемоги на шоу "Холостяк" вона якийсь час перебувала у стосунках з головним героєм реаліті - ветераном Олександром Тереном (прізвище - Будько). Але згодом пара публічно посварилася після інтерв'ю, яке Бєлєнь дала Славі Дьоміну.

Терен та Інна (фото: instagram.com/innka_belen)

В ньому Інна висловилася про мовне питання, що обурило Терена. Він публічно критикував слова обраниці та ведучого, після чого вони розірвали стосунки. Терен та Бєлєнь оголосили про кінець роману, а після цього вони взагалі не коментують тему конфлікту та відносин.

Нещодавно ж Інна підігріла чутки про те, що в неї новий роман. Вона показалася з Олійником на спільному фото, після чого парі почали приписувати романтичні стосунки.

Інна Бєлєнь та Вадим Олійник (фото: instagram.com/innka_belen)