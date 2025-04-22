Звезда "Холостяка" Вика Клочко дала советы тем, кто хочет податься на проект: что стоит знать до старта

Участница 13 сезона шоу "Холостяк" с Александром Тереном Виктория Клочко поделилась своим опытом участия в реалити и дала советы тем, кто хочет отправить свою анкету на проект.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram тату-мастера.

По словам Вики, тот, кто мечтает найти на проекте "сказочную любовь", может столкнуться с реальностью, которая окажется гораздо сложнее и глубже.

"Собственно вот, что надо знать тем, кто думает подаваться: идти на "Холостяка" - это не про "вот найду любовь и наконец заживу", а скорее про "у меня будет 0 контактов с внешним миром, зато 24/7 со своими триггерами и это окажется одним из самых уникальных опытов в моей жизни", - сказала блогерша. Вика Клочко дала советы будущим участницам "Холостяка" (скриншот)

Она отмечает, что ожидания "сказки" могут сыграть злую шутку, ведь шоу - это прежде всего реальность, где нужно быть максимально настоящей.

"Главное - не ждать сказки! Потому что это не сказка, а реалити. А в реалити - ты или настоящая, или кринж", - поделилась мнением девушка.

Участница прошлого сезона говорит, что именно на проекте осознала, кто она есть, когда исчезли все привычные опоры: телефон, стабильность, близкое окружение.

"Это был очень особый опыт, в котором я узнала кто я такая, когда у меня забрали телефон. Привычная жизнь. Мое окружение и спокойствие. "Холостяк" - здесь не будет привычных опор. Зато много себя настоящей", - отметила Клочко. Вика Клочко дала советы будущим участницам "Холостяка" (скриншот)

Виктория добавляет, что не получила на шоу ни любви, ни статуса звезды - зато получила нечто гораздо более ценное: более глубокое понимание себя и силы женщин, которые были рядом.

"Проект не подарил мне любовь. Не сделал звездой. Зато он показал, как важно не терять себя. Не стараться понравиться. Быть. Чувствовать. И выбирать себя. Снова и снова", - подытожила тату-мастер. Вика Клочко дала советы будущим участницам "Холостяка" (скриншот)

Напомним, 18 апреля телеканал СТБ объявил имя главного героя 14-го сезона романтического проекта "Холостяк". Им стал секс-символ украинского кино Тарас Цимбалюк.

Авторы проекта сообщили, что получили многочисленные обращения от женщин, которые активно просили пригласить актера.

Учитывая эти пожелания, они решили прислушаться к своим зрительницам.

Тем не менее, нашлись те, кто возмутился выбором главного героя, в частности из-за скандала, связанного с прослушиванием русскоязычной музыки ранее.