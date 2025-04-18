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"Ви на приколі?" Тарас Цимбалюк - новий Холостяк: як реагують українці

П'ятниця 18 квітня 2025 19:26
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"Ви на приколі?" Тарас Цимбалюк - новий Холостяк: як реагують українці Цимбалюк став новим Холостяком і збурив мережу (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Відомий актор Тарас Цимбалюк візьме участь в романтичному проєкті "Холостяк". Ця новина викликала бурхливі обговорення: від захоплення до критики.

Що в мережі кажуть про нового Холостяка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли вийде новий "Холостяк"

Як стало відомо, 14-й сезон проєкту з'явиться на екранах вже восени 2025 року. Цього разу головним героєм обрали Тараса Цимбалюка, який славиться успішною акторською кар'єрою.

"У свої 35 у Тараса багато успішних проєктів, фільми з ним потрапляють на Netflix, а його герої стають культовими. За його брутальною зовнішністю ховається чоловік, який не втратив віру в кохання і який знає, до чого прагне у стосунках", - пояснили вибір героя творці проєкту в описі до відеоанонсу.

"Вустами своїх персонажів він багато разів говорив про кохання. Але цієї осені готовий вперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому", - продовжили вони.

Сам Тарас поки новину не коментував. За дві години від оголошення імені нового Холостяка він лише опублікував лаконічну Stories.

&quot;Ви на приколі?&quot; Тарас Цимбалюк - новий Холостяк: як реагують українці

Stories Цимбалюка (скриншот)

Як відреагували в мережі на нового Холостяка

Одні користувачі з радістю сприйняли новину, а інші згадали скандали з участю актора, зокрема про прослуховування російськомовної музики. Багато юзерів також поставили під сумнів доречність шоу під час війни.

Ось що пишуть українці:

  • "Однозначно цей Холостяк уже любов. Як дочекатися?"
  • "Ну хоч подивимось гарну акторську гру".
  • "Це той Тарас, який слухає російську музику зі своєю подругою? Лицемірним здається. Але, мабуть, такий як раз характер і потрібен Холостяку".
  • "Це серйозна заявка на реабілітацію проєкту "Холостяк" після сезону з Тереном! Чекаємо".
  • "Якби не його танцюльки під російську музику та дружбу з Алхім, можливо, це б був класний кандидат. Проте… Сумний контраст після того, як останнім Холостяком був ветеран російсько-української війни".
  • "Вау, такий герой, що я вперше в житті захотіла піти на цей проєкт".
  • "Сайт по прийому заявок вже, мабуть, ліг за 10 хвилин".
  • "О, це той москворотий, який тусить під москальську музику? Очікую, що це той ще дегенерат і газлайтер".
  • "Брати людину, яка споживає руснявий контент під час війни та підтримує взаємини з людьми, яким пряма дорога в рашку..."
  • "Ну так, у нас немає війни, то чому б не знімати "Холостяк ". А пенсіонери хай донатять нашим відважним захисникам, зі своїх мізерних пенсій".
  • "Ви на приколі? Я шокована з позитивних коментарів! Чоловіки воюють, втрачають сім'ї, відкладають особисте життя на потім, бо зараз захищають Україну, а тут Холостяк, який в костюмчику буде ходити на побачення, обирати собі дівчат, розважатися!".

Підтримали зірку його колеги Олексій Суровцев, Наталка Денисенко, Григорій Решетник, Олександр Боднар та інші, які залишили теплі слова привітання.

&quot;Ви на приколі?&quot; Тарас Цимбалюк - новий Холостяк: як реагують українціЦимбалюк став новим героєм проєкту "Холостяк-14" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк майже не потрапляв у скандали. Торік він опинився у центрі уваги, коли разом з тодішньою обраницею Світланою Готочкіною та скандальною блогеркою Алхім розважався під пісні російських виконавців. Проте згодом він перепросив за інцидент та визнав помилку.

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При написанні матеріалу були використані Instagram СТБ та Тараса Цимбалюка.

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