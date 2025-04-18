"Ви на приколі?" Тарас Цимбалюк - новий Холостяк: як реагують українці

Відомий актор Тарас Цимбалюк візьме участь в романтичному проєкті "Холостяк". Ця новина викликала бурхливі обговорення: від захоплення до критики.

Коли вийде новий "Холостяк"

Як стало відомо, 14-й сезон проєкту з'явиться на екранах вже восени 2025 року. Цього разу головним героєм обрали Тараса Цимбалюка, який славиться успішною акторською кар'єрою.

"У свої 35 у Тараса багато успішних проєктів, фільми з ним потрапляють на Netflix, а його герої стають культовими. За його брутальною зовнішністю ховається чоловік, який не втратив віру в кохання і який знає, до чого прагне у стосунках", - пояснили вибір героя творці проєкту в описі до відеоанонсу.

"Вустами своїх персонажів він багато разів говорив про кохання. Але цієї осені готовий вперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому", - продовжили вони.

Сам Тарас поки новину не коментував. За дві години від оголошення імені нового Холостяка він лише опублікував лаконічну Stories.

Stories Цимбалюка (скриншот)

Як відреагували в мережі на нового Холостяка

Одні користувачі з радістю сприйняли новину, а інші згадали скандали з участю актора, зокрема про прослуховування російськомовної музики. Багато юзерів також поставили під сумнів доречність шоу під час війни.

Ось що пишуть українці:

"Однозначно цей Холостяк уже любов. Як дочекатися?"

"Ну хоч подивимось гарну акторську гру".

"Це той Тарас, який слухає російську музику зі своєю подругою? Лицемірним здається. Але, мабуть, такий як раз характер і потрібен Холостяку".

"Це серйозна заявка на реабілітацію проєкту "Холостяк" після сезону з Тереном! Чекаємо".

"Якби не його танцюльки під російську музику та дружбу з Алхім, можливо, це б був класний кандидат. Проте… Сумний контраст після того, як останнім Холостяком був ветеран російсько-української війни".

"Вау, такий герой, що я вперше в житті захотіла піти на цей проєкт".

"Сайт по прийому заявок вже, мабуть, ліг за 10 хвилин".

"О, це той москворотий, який тусить під москальську музику? Очікую, що це той ще дегенерат і газлайтер".

"Брати людину, яка споживає руснявий контент під час війни та підтримує взаємини з людьми, яким пряма дорога в рашку..."

"Ну так, у нас немає війни, то чому б не знімати "Холостяк ". А пенсіонери хай донатять нашим відважним захисникам, зі своїх мізерних пенсій".

"Ви на приколі? Я шокована з позитивних коментарів! Чоловіки воюють, втрачають сім'ї, відкладають особисте життя на потім, бо зараз захищають Україну, а тут Холостяк, який в костюмчику буде ходити на побачення, обирати собі дівчат, розважатися!".

Підтримали зірку його колеги Олексій Суровцев, Наталка Денисенко, Григорій Решетник, Олександр Боднар та інші, які залишили теплі слова привітання.

Цимбалюк став новим героєм проєкту "Холостяк-14" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк майже не потрапляв у скандали. Торік він опинився у центрі уваги, коли разом з тодішньою обраницею Світланою Готочкіною та скандальною блогеркою Алхім розважався під пісні російських виконавців. Проте згодом він перепросив за інцидент та визнав помилку.