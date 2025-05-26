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Зірка "Холостяка" показала нові фото весілля і заінтригувала мережу: "Це що Терен?"

Саша Погорєлова з Холостяка показала фото з весілля (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Зірка популярного реаліті-шоу "Холостяк-12" Саша Погорєлова поділилася новими фото з весілля, яке відбулося вчора, 25 травня. Однак вона вирішила не показувати обличчя свого обранця, що викликало хвилю здогадок у мережі.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.

"Я тепер дружина! 25.05.2025 - день, який назавжди залишиться в моєму серці. Це було чарівно, щиро, емоційно та неймовірно красиво. Дякую всім, хто був поруч - ми це зробили!" - написала вона в публікації.

Олександра Погорєлова з чоловіком (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Також вона показала фото зі свята, яка пройшла в центрі Києва - в "Готово!". Для цього дня дівчина обрала досить нестандартне вбрання - мереживну напівпрозору сукню і білий піджак.

Зірка "Холостяка" показала фото з весілля (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

А її обранець був у білій сорочці, чорних штанях і кедах. Примітно, що обличчя свого чоловіка Погорєлова досі не показала. На всіх фото чоловік сфотографований зі спини.

Олександра Погорєлова (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Також вона показала обручки всесвітньо відомого бренду і розкішний букет нареченої.

Саша Погорєлова продемонструвала фото весілля (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Як відреагували в мережі

Фоловери блогерки тут же почали коментувати її публікацію. Багато хто відзначив той факт, що вона приховує обличчя чоловіка і побачили в ньому риси головного героя "Холостяка-13" Олександра Будька "Терена":

  • "Ви що соромитеся свого чоловіка? Ще б смайликом закрили"
  • "Це що Терен?"
  • "Я теж про це подумала"
  • "Щиро вітаю вас, молодята. Будьте щасливі. Наречений схожий на Терена"
  • "Уже розписалися. Чого ховатися?
  • "А хто ж наречений? Чи це досі таємниця?"
  • "А мені ззаду схоже на Алекса-холостяка".

Олександра Погорєлова з чоловіком (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Нагадаємо, Погорєлова брала участь у проєкті "Холостяк-12" (2022), головним героєм якого був Олександр Топольський. Вона пішла з шоу за крок до фіналу - в 11-му випуску. Дівчині спочатку дуже сподобався чоловік, проте потім вона зрозуміла, що на камеру грав джентльмена, а в житті таким не був.

Дівчині 32 роки, за освітою вона магістр права, а працювала директором ІТ-компанії.

У 2023 році вона зважилася на кардинальні зміни - пластичну операцію зі збільшення грудей.

Про свого обранця вона практично нічого не розповідала в блозі. У грудні 2024 року після 10 місяців стосунків чоловік зробив їй пропозицію.

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