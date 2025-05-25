Зірка "Холостяка" вийшла заміж: перші фото весілля
Учасниця 12-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Саша Погорєлова вийшла заміж.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.
Олександра поділилася чуттєвим дописом, який написала ще за день до весілля, а опублікувала вже після того, як подія відбулася.
"Завтра я виходжу заміж", - написала Саша.
Вона пригадала, як ще нещодавно вважала себе неготовою до шлюбу, хоча мрія про білу сукню та кохання жила глибоко всередині.
"Та сама я, яка колись голосно казала: “Мені ще рано, я не готова”, - і паралельно з цим зберігала фото обручок в окрему папочку на телефоні", - поділилася вона.
Олександра Погорєлова (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
Також дівчина зізналася, що могла годинами переглядати романтичні фільми й весільні сукні онлайн, думаючи: "Ну, колись, можливо…". І додала: "І ось - це “колись” стало завтра".
У щирих словах Олександра розповіла про свого коханого - чоловіка, з яким хоче прожити життя.
"Вдивляюсь у свою каблучку й не можу не усміхатись. Бо це - саме вона, та з моїх дівочих мрій. Але найголовніше - це не камінчик. Найголовніше - це Він. Мій чоловік. Добре, поки ще наречений. Але лічені години - і він стане тим самим, хто щодня буде красти ковдру, доїдати мої тости й першим обіймати, коли все валиться з рук", - написала Погорєлова.
Олександра Погорєлова з коханим (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
За її словами, майбутній чоловік з’явився в її житті без пафосу, але впевнено.
"Він не лише подарував мені прикрасу з моїх мрій - він подарував мені своє серце", - зазначила бізнесвумен.
Екс-учасниця "Холостяка" розповіла, як поруч із ним відчула безумовну підтримку, турботу і спокій.
"Він просто тримає за руку, коли темно. Щоранку тепла водичка вже стоїть на тумбочці. Він не просто кохає мене - він ніби знає, як зібрати мене з пазлів, коли я сама не розумію, де верх, а де низ", - ділиться Погорєлова.
Також Олександра наголосила: саме з ним вона навчилася довіряти, бути сильною - і водночас дозволяти собі бути слабкою, коли це потрібно.
Олександра Погорєлова з коханим (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
"З ним я знаю: все в житті буде. Бо тепер - ми", - наголосила вона.
Не обійшлося і без слів підтримки для тих, хто все ще шукає своє кохання.
"Якщо ви зараз читаєте це й думаєте: “Чому не зі мною?” - я просто хочу сказати: ваше кохання вже в дорозі. Можливо, воно трохи заблукало, або стоїть у заторі, але воно йде. Вірте. Настане час", - звернулася блогерка до підписників.
"Завтра я стану дружиною. І це, мабуть, одна з найпрекрасніших пригод, яку я коли-небудь починала", - підсумувала наречена.
До слова, Погорєлова побралася зі своїм коханим 25 травня. Церемонія розпису відбулася в одному зі столичних РАЦСів.
Олександра Погорєлова вийшла заміж (скріншот)
Для цього особливого дня Саша обрала білу прозору сукню з квітковим мереживом, доповнивши образ стильним білим піджаком.
Судячи зі stories, на святкуванні були лише найближчі.
Серед гостей можна було побачити і учасників першого сезону шоу "Холостячка" - Євгена Ковтуненка та Андрія Рибака, який завітав разом із дружиною.
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