Зірка "Холостяка" вийшла заміж: перші фото весілля

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.

Олександра поділилася чуттєвим дописом, який написала ще за день до весілля, а опублікувала вже після того, як подія відбулася.

"Завтра я виходжу заміж", - написала Саша.

Вона пригадала, як ще нещодавно вважала себе неготовою до шлюбу, хоча мрія про білу сукню та кохання жила глибоко всередині.

"Та сама я, яка колись голосно казала: “Мені ще рано, я не готова”, - і паралельно з цим зберігала фото обручок в окрему папочку на телефоні", - поділилася вона.

Олександра Погорєлова (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Також дівчина зізналася, що могла годинами переглядати романтичні фільми й весільні сукні онлайн, думаючи: "Ну, колись, можливо…". І додала: "І ось - це “колись” стало завтра".

У щирих словах Олександра розповіла про свого коханого - чоловіка, з яким хоче прожити життя.

"Вдивляюсь у свою каблучку й не можу не усміхатись. Бо це - саме вона, та з моїх дівочих мрій. Але найголовніше - це не камінчик. Найголовніше - це Він. Мій чоловік. Добре, поки ще наречений. Але лічені години - і він стане тим самим, хто щодня буде красти ковдру, доїдати мої тости й першим обіймати, коли все валиться з рук", - написала Погорєлова.

Олександра Погорєлова з коханим (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

За її словами, майбутній чоловік з’явився в її житті без пафосу, але впевнено.

"Він не лише подарував мені прикрасу з моїх мрій - він подарував мені своє серце", - зазначила бізнесвумен.

Екс-учасниця "Холостяка" розповіла, як поруч із ним відчула безумовну підтримку, турботу і спокій.

"Він просто тримає за руку, коли темно. Щоранку тепла водичка вже стоїть на тумбочці. Він не просто кохає мене - він ніби знає, як зібрати мене з пазлів, коли я сама не розумію, де верх, а де низ", - ділиться Погорєлова.

Також Олександра наголосила: саме з ним вона навчилася довіряти, бути сильною - і водночас дозволяти собі бути слабкою, коли це потрібно.

Олександра Погорєлова з коханим (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

"З ним я знаю: все в житті буде. Бо тепер - ми", - наголосила вона.

Не обійшлося і без слів підтримки для тих, хто все ще шукає своє кохання.

"Якщо ви зараз читаєте це й думаєте: “Чому не зі мною?” - я просто хочу сказати: ваше кохання вже в дорозі. Можливо, воно трохи заблукало, або стоїть у заторі, але воно йде. Вірте. Настане час", - звернулася блогерка до підписників.

"Завтра я стану дружиною. І це, мабуть, одна з найпрекрасніших пригод, яку я коли-небудь починала", - підсумувала наречена.

До слова, Погорєлова побралася зі своїм коханим 25 травня. Церемонія розпису відбулася в одному зі столичних РАЦСів.

Олександра Погорєлова вийшла заміж (скріншот)

Для цього особливого дня Саша обрала білу прозору сукню з квітковим мереживом, доповнивши образ стильним білим піджаком.

Судячи зі stories, на святкуванні були лише найближчі.

Серед гостей можна було побачити і учасників першого сезону шоу "Холостячка" - Євгена Ковтуненка та Андрія Рибака, який завітав разом із дружиною.