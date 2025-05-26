Звезда "Холостяка" показала новые фото свадьбы и заинтриговала сеть: "Это что Терен?"

"Я теперь жена! 25.05.2025 - день, который навсегда останется в моем сердце. Это было волшебно, искренне, эмоционально и невероятно красиво. Спасибо всем, кто был рядом - мы это сделали!" - написала она в публикации.

Александра Погорелова с мужем (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Также она показала фото с торжества, которое прошло в центре Киева - в "Готово!". Для этого дня девушка выбрала достаточно нестандартный наряд - кружевное полупрозрачное платье и белый пиджак.

Звезда "Холостяка" показала фото со свадьбы (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

А ее избранник был в белой рубашке, черных штанах и кедах. Примечательно, что лицо своего мужа Погорелова до сих пор не показала. На всех фото мужчина сфотографирован со спины.

Александра Погорелова (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Также она показала кольца всемирно известного бренда и роскошный букет невесты.

Саша Погорелова продемонстрировала фото свадьбы (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Как отреагировали в сети

Фолловеры блогерши тут же принялись комментировать ее публикацию. Многие отметили тот факт, что она скрывает лицо супруга и увидели в нем черты главного героя "Холостяка-13" Александра Будько "Терена":

"Вы что стесняетесь своего мужа? Еще бы смайликом закрыли"

"Это что Терен?"

"Я тоже про это подумала"

"Искренне поздравляю вас, молодожены. Будьте счастливы. Жених похож на Терена"

"Уже расписались. Чего прятаться?

"А кто же жених? Или это до сих пор тайна?"

"А мне сзади похоже на Алекса-холостяка".

Александра Погорелова с мужем (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Напомним, Погорелова участвовала в проекте "Холостяк-12" (2022), главным героем которого был Александр Топольский. Она ушла из шоу за шаг до финала - в 11-м выпуске. Девушке сначала очень понравился мужчина, однако потом она поняла, что на камеру играл джентльмена, а в жизни таким не был.

Девушке 32 года, по образованию она магистр права, а работала директором ІТ-компании.

В 2023 году она решилась на кардинальніе изменения - пластическую операцию по увеличению груди.

О своем избраннике она практически ничего не рассказывала в блоге. В декабре 2024 года после 10 месяцев отношений мужчина сделал ей предложение.