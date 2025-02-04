Зірка "Голосу країни" відверто сказав, що думає про Артема Пивоварова

Зазначимо, Шериф двічі брав участь у популярному проєкті "Голос країни": у 2018 році ніхто із суддів не розвернувся до нього, а у 2023 році він потрапив у команду Пивоварова.

"Взагалі я хотів до Дорофєєвої, я потім Артему про це говорив. Його це навіть трохи засмутило, бо він думав, що я з самого початку хотів піти до нього, хоча це не так", - зазначив учасник Нацвідбору.

Щоправда потім він не пошкодував, що доля подарувала йому шанс попрацювати саме з Пивоваровим.

"Але коли я стояв на сцені, послухав слова Артема і побачив його очі, його щиру промову, то зрозумів, що це дуже сильна людина за вайбом, з якої я можу брати приклад, яка може мені допомогти з піснями. Він дуже класна людина і я не шкодую про цей вибір, досі підтримую з ним зв'язок", - зізнався Шериф.

Також співак розповів, який Пивоваров у реальному житті, коли поруч немає камер і журналістів.

"Те, що ви бачите на сцені, коли він лазить десь по балконах, стрибає, це не просто елемент шоу. Він просто така людина - енергійна, потужна. Я не знаю, чи втомлюється він взагалі, тому що він завжди заряджений. Тому яким ви його бачите - він такий у реальному житті", - наголосив Влад Шериф.

До слова, згадуючи свою участь у "Голосі країни", артист зазначив, що Пивоваров навіть бував у нього вдома.

"Він навіть був у мене вдома, приходив у гості. Дуже класна людина, дуже цікава. Він готовий віддавати багато сил і енергії, якщо бачить, що людина готова приймати це. Тобто якщо я, наприклад, звернуся до нього по якусь допомогу, і він побачить, що в мене горять очі, він 100% не відмовить", - підсумував він.



Влад Шериф (фото надано співаком)

Нагадаємо, Артем Пивоваров - український співак, музикант, автор пісень і саунд-продюсер.

Свою музичну кар'єру розпочав як лідер вовчанського пост-хардкор гурту Anger.

З 2011 по 2012 був вокалістом харківського гурту Dance Party.Dance!Dance!, потім працював під псевдонімом Art Rey. З 2014 року виступає під власним ім'ям.

У квітні 2024 року Пивоваров дав три сольні концерти в київському Палаці спорту. Ці виступи стали історичною подією, оскільки він став першим артистом незалежної України, який зміг провести такий масштабний концерт у такому великому концертному залі. Шоу вирізнялося технічною складністю та неймовірною візуальною складовою.

Наприкінці 2024 року Артем Пивоваров також підтримував українського боксера Олександра Усика в Саудівській Аравії. Він виступив на відкритому тренуванні, перед пресконференцією та інших заходах, пов'язаних із боєм-реваншем Усика проти Тайсона Ф'юрі.



Артем Пивоваров і Олександр Усик (фото: instagram.com/pivovarovmusic)